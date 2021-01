Lapo Elkann, chi sono il padre Alain e la sorella Ginevra: età e curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo sulla sorella e sul padre dell’imprenditore e socialite italiano Lapo Elkann.

Nel 1975, lo scrittore e giornalista Alain Elkann sposa Margherita Agnelli, figlia del celebre imprenditore italiano Gianni Agnelli.

Dal loro matrimonio nascono tre figli: John, Lapo e Ginevra.

John è un imprenditore italiano, designato da Gianni Agnelli come suo successore;

Lapo è anche lui attivo nell’ambito dell’imprenditoria ed è spesso al centro della bufera mediatica; Ginevra, invece, è una regista affermata.

Chi è Ginevra Elkann

Nasce a Londra, il 24 settembre del 1979. I primi anni di vita Ginevra li ha vissuti tra Inghilterra, Francia, Brasile e Italia.

Si laurea all’Università Americana di Parigi, dopo di che consegue un master in Regia Cinematografica a Londra. Realizza un corto come tesi di laurea, che viene proiettato al Festival del Cinema di Venezia.

Lavora come assistente alla regia di Bernardo Bertolucci ed Anthony Minghella. Successivamente fonda la sua prima casa di produzione ed esordisce con il lungometraggio dal titolo “Magari”.

Diventa anche produttrice di numerosi film.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la donna è sposata dal 2009 con Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona ed è mamma di tre figli, Giacomo, Pietro e Marella.

Chi è Alain Elkann

Nasce a New York, il 23 Marzo del 1950. Si laurea in Giurisprudenza all’Università di Ginevra e inizia la sua carriera da scrittore e giornalista.

Scrive per La Stampa, Nuovi Argomenti, The Literary Review, Shalom e Panta e pubblica vari libri-intervista, come Vita da Moravia, Cambiare il Cuore ed Essere Ebreo.

Nel corso della carriera, scrive libri del calibro di L’equivoco, Nonna Carla, Hotel Locarno, Anita, Il fascista e vince il premio Cesare Pavese con il “John Star”.

È stato consigliere del ministro Urbani per la cultura italiana nel mondo e del ministro Ornaghi per gli eventi culturali e presidente del Museo Egizio di Torino. Ora è dentro il CdA ed è presidente della Foundation for Italian Art and Culture (FIAC).

Dopo il matrimonio con Margherita Agnelli, sposa Rosy Greco, dalla quale divorzia nel 2009.