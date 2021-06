Lady Fag, chi è la compagna di Skin: da Regina della Nightlife a ''mamma''

Presto renderà mamma la sua compagna di vita, l’ex giudice di X-Factor, Skin. Ma chi è Lady Fag? Scopriamo tutto sulla performer di Toronto.

Lo scorso Settembre 2020, avevano commosso i loro fan per aver annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Poche ore fa invece hanno riempito il cuore di tutti di un immensa gioia.

Skin, pseudonimo di Deborah Anne Dyer e Lady Fag, pseudonimo di Rayne Baron, poche ore fa hanno fatto sapere che molto presto ”saranno in tre”.

Ad annunciarlo è stata la compagna della cantante degli Skun Anansie sui social, dove ha sfoggiato il suo bellissimo pancione.

Quanto al sesso e alla data del parto, è ancora un mistero. Nel frattempo scopriamo ogni curiosità sulla donna che ha conquistato il cuore dell’Ex giudice di X-Factor e che sta per renderla madre.

Chi è Lady Fag

Lady Fag, è nata a Toronto in Canada, l’11 settembre 1976 sotto il segno della Vergine. Prima di diventare una nota giornalista e scrittrice, gestiva una boutique di abbigliamento vintage e di oggettistica di antiquariato, grazie al quale è diventata nota nelle vesti di animatrice di movimenti culturali e l’organizzazione di numerosi eventi e party.

Eventi che arrivarono in prima pagina, grazie all’articolo dello scrittore canadese R.M. Vaughan, nel suo articolo “Generation V”.

Nel 2006 si trasferisce a New York dove esploderà letteralmente nelle vesti di Event and Party Planner, feste ed eventi che diventeranno un must in tutto il mondo, perfino in Italia. Lady Fag, ha infatti organizzato la festa per il lancio della celebre rivista di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, ”Toilet Paper”.

Ad oggi collabora non solo con Toilet Paper e Candy Magazine, ma anche con ben altri 25 magazine.

La love story con Skin

La coppia, fidanzata ufficialmente dal settembre 2020, è unita da circa 4 anni. Un’amore speciale che presto le arricchirà dell’amore del loro primogenito, il quale secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare in primavera.

Quanto al matrimonio, come per moltissime coppie, è stato rimandato a causa della Pandemia, motivo per il quale, voci di corridoio rivelano, che data la lieta notizia verrà rimandato a dopo il parto di Lady fag.