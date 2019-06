Lady Diana, le terribili parole di Harry prima dell’incidente: ‘Lo rimpiangerò per sempre’

Lady Diana: Il Principe William e Harry ricordano con commozione l’ultima conversazione con la madre, ecco le loro parole

Un dolore incancellabile per William e Harry: la prematura scomparsa della loro madre. Nonostante siano passati tanti anni da quella tragica sera, i due fratelli ricordano l’ultima conversazione avuta con Lady Diana.

Il ricordo di Lady D

Il mondo si è fermato per qualche minuto dopo la notizia dell’incidete che ha visto coinvolta Lady Diana. Il 31 agosto del 1997, la principessa del Galles rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l’Alma, a Parigi. Con lei anche il suo compagno Dodi Al-Fayed, quest’ultimo è morto sul colpo insieme all’autista dell’auto. Dopo l’impatto, Lady D è ancora viva ma muore qualche ora più tardi presso l’ospedale Pitiè Salpêtrière, per le lesioni riportate. Da quella tragica notte sono passati più di 20 anni anni, ma il suo ricordo è ancora vivo nella mente delle persone che l’hanno amata.

I due figli, William e Harry, nati dal matrimonio con il Principe Carlo rimpiangono l’ultima telefonata con la mamma, ecco le loro parole.

L’ultima conversazione con la madre

Un un documentario pubblicato dall’ITV nel 2017, il marito della Duchessa di Sussex ha voluto ricordare un momento particolarmente triste della sua infanzia: ultima chiamata della mamma. In particolare, Harry ha raccontato che quando ha ricevuto la chiamata era in Scozia con William e i loro cugini ed aveva fretta di riattaccare il telefono. Harry non ricorda esattamente cosa abbia detto ma rimpiangerà, per il resto della sua vita, quanto sia stata stata breve la telefonata.

(…) Se avessi saputo che quella era l’ultima volta che parlavo con mia madre, chissà cosa le avrei detto. Ripensandoci adesso, è incredibilmente difficile.

Harry ha poi concluso con un pensiero davvero molto tenero:

Devo vivere con questo per il resto della mia vita: non aver saputo che quella era l’ultima volta che avrei parlato con mia madre..

Parole che stringono il cuore.