Lady Diana, spunta la lettera nascosta scritta prima di morire: ‘Non riuscirò a ricambiare il tuo regalo’

Lady Diana e la lettera segreta che emerge a distanza di anni dalla morte della Principessa, l’ha scritta quando aveva 30 anni

Lady Diana torna a ricevere attenzione mediatica per via di una lettera, che è stata rinvenuta a distanza di molti anni dalla morte della bellissima Principessa.

All’asta l’epistola scritta dalla mamma di William ed Harry quando aveva soltanto 30 anni!

La lettera di Diana

Viene messa all’asta una lettera commovente di Diana, principessa del Galles, in cui medita su ciò che i suoi anni 30 avrebbero avuto in serbo per lei.

La lettera in questione è stata scritta a mano in prima persona dalla Principessa e inviata all’amico intimo Dudley Poplak per ringraziarlo per i tre disegni donatile in occasione del suo trentesimo compleanno.

L’anno successivo aver scritto la lettera, Diana si è separata dal Principe Carlo, mentre sei anni dopo è morta nel terribile incidente d’auto a Parigi.

La lettera, sulla carta intestata di Kensington Palace, è datata 27 giugno 1991, quattro giorni prima del compleanno di Diana, avvenuto il 1 ° luglio.

La lettera è indirizzata a “Dearest Dudley”, un architetto d’interni che incontrò per la prima volta nel 1981, quando gli fu chiesto di rinnovare Highgrove House, la casa del principe e della principessa del Galles nel Gloucestershire.

La confessione della Principessa

Nella lettera, la principessa ha scritto:

“quando sarò in grado di fare un regalo per il giorno giusto sarà tardi… temo che i tuoi tre meravigliosi disegni non abbiano fatto eccezione!”

Diana ha dichiarato di essere profondamente commossa dal ricevere qualcosa che significa così tanto per la sua famiglia e che Raine non ha messo all’asta.

Ha poi aggiunto una frase inquietante sul suo futuro:

“Mi chiedo cosa porteranno i prossimi dieci anni, negli ultimi dieci ho imparato tante cose interessanti!”

Purtroppo Diana non sarebbe mai vissuta per 10 anni, ma sarebbe venuta a mancare prima a causa del drammatico incidente.