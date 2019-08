Lady Diana, la Regina Elisabetta svuota il sacco sbottando: “Ha rovinato tutto!”

Un rapporto strano quello della Regina Elisabetta e Lady Diana, ma lei avrebbe solo dovuto “recitare” un copione rovinando tutte le prospettive. Cosa ci siamo persi?

Le dinamiche tra Lady Diana e Regina Elisabetta vengono messe in luce da un documentario, che racconta una parte molto interessante che accadde proprio i primi anni. Da quel momento l’effetto domino fu confermato.

La strategia della Regina Elisabetta

Sin da quando i suoi figli sono nati, la Sovrana ha cercato di educare loro in un certo modo al fine che il Mondo potesse prenderli come esempio.

Non appena Carlo diventa adulto lei lo vede passare da ragazza a ragazza e innamorarsi dell’unica donna che non avrebbe mai dovuto nemmeno guardare: Camilla Parker.

Secondo un documentario e come riportato da alcuni media – come Express e Daily Mail – a quel punto Elisabetta si accorge di dover prendere in mano la situazione facendogli sposare qualcuno di giusto.

Ma giusto per chi? Per il Regno ed è per questo motivo che avrebbe dovuto essere di bell’aspetto, educata, innamorata e che non avesse un carattere molto forte da sovrastare tutti.

L’arrivo di Diana non è stato un caso del destino, ma un gioco ben orchestrato. Lei è perfetta per il Regno e per gli inglesi tanto che la Regina approva immediatamente questa coppia.

Diana rovina il piano della Sovrana

I Reali Inglesi – almeno non prima di William e Harry – non erano mai stati citati per la loro bellezza e simpatia, ma solo per il rigore e il loro rigido protocollo. L’entrata di Diana porta una grande novità e freschezza, con i media interessati a questa bella ragazza dal sorriso timido – capace di ipnotizzare tutti quanti.

Ma quando dopo il matrimonio la moglie di Carlo comincia a lamentarsi dei tradimenti e del comportamento del marito, Elisabetta – sempre secondo il documentario e quanto riportato – capisce che la ragazza non sia capace a gestire il suo ruolo:

“ha rovinato tutto”

Non solo, perché i media e gli inglesi nel tempo si interessano solo a lei – amano solo lei e Diana cambia diventando non solo più bella ma anche combattiva, capendo che la sua voce avrebbe potuto cambiare molte cose nel Mondo.

Il “piano” della Regina ha così un grande effetto domino, che ci porta sino ai giorni nostri proprio per una sottovalutazione di quella donna straordinaria. Sarà vero? Non sappiamo cosa sia accaduto veramente dentro il Palazzo, ma è pur sempre possibile che la Principessa sia stata sottovalutata per tanto tempo.