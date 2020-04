Lady Diana, spunta la lettera inedita per i suoi figli: “Scritta prima di morire”

La morte di Lady Diana presenta ancora tantissimi punti oscuri e misteri. Tra le tante cose che emergono anche una lettera scritta per i suoi figli “prima di morire”.

William e Harry, figli di Lady Diana, non sono più i bambini innocenti che ricordiamo ma oggi più che mai la mancanza della madre è forte. Tra le tante cose una lettera, scritta prima di quel terribile incidente: preveggenza o sesto senso materno?

Il rapporto con il maggiordomo Paul Burrel

Paul Burrel, ex maggiordomo della Principessa del Popolo, è stato uno dei suoi confidenti più preziosi. Un uomo che porta con sé tantissimi segreti e aneddoti, di una vita – quella di Diana – difficile e complicata. Proprio lui ai tempi confessò che la mamma di Harry avrebbe sicuramente preferito Meghan a Kate, per il suo temperamento e modo di fare molto moderno – al contrario della moglie di William. In un documentario Kate vs Meghan, Burrel ha evidenziato:

“è una donna forte e indipendente che si è ritrovata ad avere a che fare con la famiglia più all’antica di sempre. chi vorrebbe farne parte?”

La lettera inedita per William e Harry

Una lettera inedita che la Principessa ha scritto di suo pugno poco prima di quel terribile incidente a Parigi. Mentre il maggiordormo la attende a Londra, lei è con Dodi Al Fayed da quel viaggio senza ritorno.

Ai tempi il maggiordomo ha pubblicato la lettera sul suo profilo Instagram (post non più visibile ad oggi), lasciando intravedere le parole d’amore per i suoi bambini:

“amo i miei ragazzi da morire. e spero che i semi che ho piantato crescano e diano la forza, la conoscenza e la stabilità necessaria”

Casualità o sesto senso materno? Non si saprà mai, ma quel che è certo è che Harry e William non dimenticheranno mai quell’amore puro.