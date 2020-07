Lady Diana, il fratello posta una foto contro la Regina ‘Qui è iniziato il suo dolore’

Charles Spencer non ha mai accettato la morte della sorella. Lady Diana ha subito molte ingiustizie.

Lady Diana avrebbe compiuto 59 anni lo scorso 1 luglio. Sono molti i personaggi influenti che l’hanno ricordata nel giorno del suo compleanno.

Tra questi compare il fratello, Charles Spencer, che ha ricordato la sorella e ne ha approfittato per sferrare un vero e proprio attacco alla regina.

Il tributo a Lady Diana

Il conte Spencer è il fratello minore di Lady Diana. Nei giorni scorsi, in occasione del compleanno della Principessa, ha voluto fare un tributo alla sorella.

La modalità in cui Spencer ha voluto ricordare la ricorrenza, però, ha colpito gli utenti sui social. Scopriamo insieme il motivo!

Innanzitutto, non ha postato una foto in particolare che ritra il volto di Diana, come molti si sarebbero aspettati, ma soltanto lo scatto del prato della casa natia di Lady Diana, Althorp.

Poi, è mancato anche il nome della principessa all’interno del messaggio a lei dedicato nella didascalia, che recita soltanto:

“Le nuvole sopra Althorp House questo pomeriggio.”

L’attacco alla regina

Secondo alcuni, però, la foto nasconderebbe anche una critica velata nei confronti della royal family e in particolare della regina.

Althorp, infatti, è il luogo dove tutto è cominciato. Non solo le gioie, ma soprattutto i dolori della principessa del Galles hanno trovato spazio nella residenza in questione.

Tutti ricordano le parole del conte in occasione del funerale della sorella:

“Diana era l’essenza della pietà, del dovere, dello stile, della bellezza… Nell’ultimo anno aveva dimostrato di non avere alcun bisogno di un titolo reale per continuare a ispirare quella sua speciale magia”.

Il fratello di Diana aveva anche promesso di non abbandonare mai i figli adorati della sorella, William e Harry. Aveva promesso che non avrebbe lasciato patissero la stessa sorte della madre, le stesse angosce che la portavano alla disperazione e alle lacrime.