Lady Diana, spunta una figlia nascosta: “Hanno rubato i suoi ovuli…”. La verità nel diario segreto

Una storia che ha sconvolto il mondo, quella relativa alla figlia segreta della Principessa Diana: Lady Diana, con il suo diario ha svelato molti arcani

Parole che hanno lasciato i brividi sulla pelle ai fan di Lady Diana, la principessa tanto compianta. Dai diari che l’ex moglie del Principe Carlo ha scritto emerge una verità inquietante. Diana aveva una figlia?

Secondo alcune fonti Harry e William avrebbero una sorella. Cosa si sa su questa presunta principessa? Ecco tutto quello che emerge dagli scritti che la Spencer aggiornava di continuo con gli aneddoti della sua spettacolare e altrettanto ansiogena esistenza.

Lady Diana aveva una figlia nascosta? Cosa emerge dal diario nascosto

Lady Diana, a distanza di 23 anni dalla morte, torna al centro dell’attenzione dei media per via di un segreto che è stato recentemente rivelato.

Si tratta di una vera e propria bomba, sganciata dalla rivista americana The Globe qualche tempo fa e riguarda un evento particolare della vita privata della Principessa.

Secondo il magazine, Lady D avrebbe avuto una figlia prima di mettere al mondo William! La figlia in questione sarebbe tuttora segreta. Oggi la donna avrebbe circa 39 anni e vivrebbe in incognito nel New England.

Secondo quanto riporta il giornale, la ragazza sarebbe a tutti gli effetti la figlia biologica di Diana e Carlo. Com’è possibile? Gli ovuli della Principessa sarebbero stati prelevati e fecondati da Carlo, il quale ne avrebbe richiesto in seguito la distruzione.

Com’è possibile, allora, che la figlia di Lady Diana sia viva?

Sarah, chi è la figlia segreta della Principessa

In base a quanto riportato sempre dallo stesso giornale, uno dei medici avrebbe rubato proprio l’ovulo fecondato di Lady Diana e Carlo per donarlo a sua moglie.

Pare che la bambina sia nata nell’ottobre del 1981, cioè 8 mesi prima che venisse al mondo il ben più noto primogenito di Diana, il principe William.

La figlia di Lady Diana si chiamerebbe Sarah e avrebbe scoperto tutta la verità solo a vent’anni, grazie a un diario che raccontava i retroscena segreti di questa storia.

Da tempo sul web circola una foto ritoccata, che ritrae il volto di quella che potrebbe essere la figlia di Lady Diana oggi.

Dopo la morte di Diana, Sarah sarebbe emigrata in America con la speranza di rimanere nascosta e vivere una vita normale. Una storia da brividi che ha sconvolto in molti! Chissà se si scoprirà mai il vero volto della figlia di Lady Diana…