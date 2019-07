Lady Diana, rivelato l’inaspettato segreto di Dodi Al Fayed: “Tutto falso”

C’è qualcosa che ha sigillato l’amore di Lady Diana e Dodi Al Fayed ma quasi nessuno conosce un terribile e inaspettato segreto. Di cosa parliamo?

La morte ha lasciato per sempre sospeso l’amore di Lady Diana per Dodi, tanto da non avere il tempo di rivelare un terribile segreto – inaspettato agli occhi di tutti.

L’incontro con Dodi Al Fayed

Un uomo affascinante e molto desiderato dalle donne, ma Dodi da tempo aveva messo gli occhi addosso alla Principessa più amata nel mondo.

Non sappiamo se oggi sarebbero stati ancora insieme, ma la certezza è di quel terribile destino che ha portato loro verso il decesso in quella tragica notte di Parigi sotto il tunnel.

Una corte spietata, regali e sorrisi per conquistare la donna che più di tutte aveva fatto breccia nel cuore difficile di Al Fayed – uno degli uomini più influenti e rispettati.

Proprio l’ultima notte, la Principessa telefona ai figli – qui vi raccontiamo la loro ultima conversazione – per poi andare via con lui verso una strada senza ritorno.

Il segreto di Diana e Dodi Al Fayed

I media inglesi – come il Daily Mail – hanno riportato una verità che nessuno mai si sarebbe aspettato e che forse rimarrà sempre nel dubbio.

Il segretario della Principessa – Michael Gibbins – rivela infatti che per lei non esisteva alcun amore verso l’imprenditore. Aveva voglia di divertirsi e ha più volte asserito che quel rapporto sarebbe durato solo il tempo di una estate:

“LEI VOLEVA DISTRARSI E GODERSI QUELLO STILE DI VITA. NON SI ERA ANCORA RIPRESA DAL DIVORZIO E AVEVA BISOGNO DI ARIA NUOVA. amore? Tutto falso”

L‘intervista di Gibbins al Sun parla chiaro, evidenziando di mostrarsi felice agli occhi della gente quasi per vendetta ma di non provare nulla per quell’uomo con la quale stava uscendo.

Sempre secondo il racconto, Dodi la riempiva di attenzioni ed era proprio quello che ci voleva per una donna distrutta da un divorzio e anni di relazione assurda con il Principe Carlo.

Purtroppo però, non sapremo mai la verità del cuore della Principessa.