Lady Diana, “Lei e Carlo erano parenti”: emerge a distanza di anni l’assurdo retroscena

Lady Diana, la Principessa Triste era una parente del Principe Carlo: emerge a distanza di anni l’assurdo retroscena sulla famiglia reale

Nonostante siano passati 22 anni dalla tragica morte della Principessa Diana ancora oggi emergono numerosi dettagli della sua vita privata. Pare che l’ex consorte del Principe Carlo fosse una sua parente.

Il retroscena sulla Principessa

Il 31 agosto del 1997, in seguito ad un tragico incidente stradale, si è spenta la Principessa Diana. La Spencer è morta presso l’ospedale a Salpêtrière, a Parigi per le gravi ferite riportate. Da quando ha avuto inizio la sua relazione con il Principe Carlo, la sua vita è sempre stata al centro delle voci di gossip. Dopo 22 anni da quella tragica notte continuano ad emergere dettagli riguardanti la sua vita privata e della sua tormentata storia d’amore con il suo ex marito. Nel libro Charles, The Heart of a King – Carlo, il cuore di un Re dalla giornalista del Time, Catherine Mayer si legge cosa ha provato il Principe subito dopo la sua morte:

“Quando Diana morì – si racconta di Carlo – la sua reazione istintiva fu quella di provare un terribile senso di colpa per tutto quello che aveva portato a quel tragico momento”.

Da allora, dopo 22 anni, continuano ad emergere una serie di segreti, confessioni, dettagli e curiosità, grazie anche ai numerosi libri scritti su di lei.

Lady Diana parente del Principe Carlo

Nel 2017, in occasione del ventesimo anniversario della premature morte della Principessa Diana sono circolati una serie di documenti che hanno svelato dei segreti sulla sua vita. Da tali documenti è emerso che i due erano parenti. Nello specifico, Lady Diana e il Principe Carlo erano cugini ma di 16° grado. Entrambi erano discendenti di discendenti di Tudor King, Enrico VII. Una curiosità che è stata rivelato dopo vent’anni dalla scomparsa della Principessa Diana.