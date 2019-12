Labrador chiama in soccorso i Vigili del Fuoco: “Ha salvato i suoi amici”

Un labrador salva i suoi due compagni d’avventura da morte certa, che erano rimasti intrappolati in un vascone per la raccolta d’acqua piovana

Questa brutta storia che però ha lieto fine, vede protagonisti 3 labrador. Siamo a Madonna di Lugi, paese rurale in provincia di Spoleto, in Umbria. I tre cani erano scappati in cerca d’avventure e sono caduti in una vasca per la raccolta d’acqua piovana da usarsi poi per l’irrigazione. Uno dei tre è riuscito ad uscire, ma non ha potuto aiutare i suoi due compagni. Stanchi per lo sforzo della fuga, erano stremati e pronti a lasciarsi morire.

La ricerca di aiuto

Il terzo labrador una volta capito che non poteva far nulla, è partito alla ricerca d’aiuto. Ha continuato ad abbaiare dando l’allarme, facendo capire che qualcosa non andava e sono stati allertati i vigili del fuoco. Il labrador ha portato sul posto i vigili del fuoco e la squadra dei pompieri arrivata in tempo ha potuto mettersi in moto aiutando gli altri due labrador rimasti intrappolati nel vascone. I cani che erano rimasti nel vascone erano ormai al limite delle loro forze.

I cani soccorsi e ormai al sicuro i tre labrador, sono stati affidati alle cure della polizia veterinaria dell’Usl Umbria 2, che individueranno poi il proprietario. I cani hanno rischiato la vita, dato che con le basse temperature potevano incorrere nell’ipotermia. Il terzo cane si è dimostrato estremamente intelligente, arrivando ad allertare i soccorsi, salvando di fatto la vita dei suoi compagni.

I Labrador hanno un amore istintivo per l’acqua e purtroppo le vasche son state una tentazione troppo forte. Con ogni probabilità i cani una volta fuggiti, hanno deciso di buttarsi nella piccola vasca per bere o giocare, oppure sono caduti per poi rimanere intrappolati. Il bordo era scivoloso e probabilmente non sono riusciti ad avere un appoggio dal vascone profondo.