Era la zingara di Luna Park, sono passati 20 anni da quando Cloris Brosca pronunciava la fatidica frase “La luna nera”. Scopriamo come è diventata oggi.

Cloris Brosca è stata il volto della zingara del programma Luna Park della Rai. Indimenticabile la frase “La luna nera” che la donna, in veste di veggente, pronunciava ai concorrenti quando si presentava l’omonima carta.

Sono passati vent’anni da quando era la “zingara” più famosa della RAI, ma sapete oggi che fa? È cambiata tantissimo, non la riconoscerete…

La zingara di Luna Park: ecco chi è Cloris Brosca

Dal 1994 al 2002, Cloris Brosca interpretava la zingara sulla Rai, nel programma Luna Park. Durante il programma, i concorrenti dovevano superare diverse prove, legate al tema luna park.

L’ultima, la più difficile, era quella di scavalcare la terribile zingara. La donna orchestrava una sere di indovinelli che dovevano essere risolti dai concorrenti, al fine di poter proseguire col gioco.

Il tutto con l’aiuto dei tarocchi: se si indovinava il quesito della zingara, il concorrente portava a casa il doppio della vincita.

Il brutto arrivava con la famosa carta della Luna Nera che, in sostanza, vanificava tutto il percorso fatto fino a quel momento, visto che poteva dimezzare o azzerare il premio.

Il successo fu incredibile e – come lei stessa ha dichiarato in merito: “È difficile riuscire a superare la notorietà e il fascino della Zingara“.

“In quel periodo ero talmente impegnata che non avevo neanche il tempo di pormi la domanda ‘Ma come mi sento io in tutto questo?”

Cloris Brosca, che fine ha fatto? Ecco cosa fa oggi

Cloris Brosca, quando ha preso parte al programma televisivo, già aveva avuto diverse esperienze sul piano cinematografico. Infatti, la donna – classe ’57 – aveva addirittura lavorato con Massimo Troisi in Ricomincio da tre.

Non solo: ha lavorato anche in teatro con Gigi Proietti, Marcello Mastroianni e Giuseppe Tornatore nella commedia Il sindaco del Rione Sanità.

Oggi la donna vive a Roma, col marito cardiologo e ha cambiato taglio di capelli, optando per un pixie corto e argentato, al posto della chioma riccioluta e scura.