La Vita in diretta cancellata: l’indiscrezione fa il giro del web

La vita in diretta, cambio radicale per il programma di Rai Uno condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ecco cosa è successo

Brutte notizie purtroppo per gli appassionati del programma di Rai 1 La vita in diretta. A quanto pare ci saranno dei cambiamenti per Lorella Cuccarini e Alberto Matano su Rai 1.

La vita in diretta, cancellato?

Secondo quanto si legge su TV Blog, il programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano subirà dei cambiamenti. La RAI infatti starebbe valutando l’idea di cancellare definitivamente il programma della Rai, dai palinsesti. La decisione non è ancora niente di sicuro, quello che si sa di certo è che il programma verrà cancellato a settembre, proprio agli inizi di una nuova stagione televisiva.

Secondo alcune indiscrezione a quanto pare il programma della Rai avrebbe subito un drastico calo di ascolti che nemmeno i nuovi conduttori sono riusciti a risollevare.

La vita in diretta, quale programma lo sostituirà?

La Rai infatti sta vivendo un momento davvero difficile. L’impegno dei due nuovi conduttori a quanto pare non ha fatto la differenza e con la concorrenza di Barbara D’Urso su Canale Cinque sembra ancora peggio.

Eppure sembra che i due nuovi conduttori ci abbiano messo tutto l’impegno possibile per riuscire a risollevare lo share, ma le cose si sono messe proprio male. Pare infatti che molto probabilmente il programma sarà completamente cancellato e non avrà un seguito.

Ovviamente si sta pensando come sostituire il programma di Rai 1, ma al momento non si sa ancora nulla sul nuovo programma.

Nel frattempo i conduttori ce la stanno mettendo tutta per far si che questo programma non venga definitivamente cancellato, sperando che lo share abbia un rialzo strepitoso.