La Sposa con Serena Rossi, anticipazioni: trama, cast e location

In arrivo a brevissimo la nuova fiction Rai con Serena Rossi, scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su La Sposa!

Dopo il grande successo della prima stagione di Mina Settembre i fan di Serena Rossi non vedevano l’ora di poterla rivedere sul piccolo schermo. Ora saranno accontentati con una nuovissima serie che promette emozioni ed un grande cast.

Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto per voi sulla fiction La Sposa con la bravissima Serena Rossi!

La Sposa: quando e dove vedere la fiction con Serena Rossi

La fiction Mina Settembre è stata uno dei fenomeni televisivi della scorsa stagione ed i moltissimi fan sono in attesa della seconda serie. Uno dei fattori di successo della fiction è stata sicuramente l’interpretazione di Serena Rossi.

In arrivo ora una nuova avventura dal titolo molto evocativo e promettente: “La Sposa”. La fiction in questione è stata girata dal regista Giacomo Campiotti ed ha toccato varie location in Italia. In un primo momento le riprese sono avvenute nella Capitale per poi migrare in Puglia (Gargano e Monte Sant’Angelo) e terminare in Piemonte, per la precisione ad Alessandria.

Non si conosce ancora con precisione la data della messa in onda, poiché le riprese sono appunto ancora in corso e si presume ci vorranno alcuni mesi ancora per terminarle. Si sa già però che sarà una fiction Rai dunque visibile sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play.

L’attesa resta alta!

La Sposa: trama e cast

La nuova fiction sarà interpretata da Serena Rossi nella parte della protagonista, una donna del Sud che dovrà sposare un uomo del Nord, per procura. Il marito in questione sarà interpretato da Giorgio Marchesi.

“Tornerò indietro nel tempo e parlerò un dialetto che non è il mio”.

Ha dichiarato Serena Rossi anticipando quella che sarà l’ambientazione della fiction. La storia infatti si svolge tra gli anni ‘50 e’60 e tratta un tema molto controverso: i matrimoni per procura.

In quegli anni infatti non era raro che le donne fossero costrette a sposare uomini che non conoscevano e che magari vivevano molto lontano, sia in Italia che all’estero.

Il fenomeno si è concluso infatti solo nel 1976. Da come si può dedurre il tema, drammatico e coinvolgente, richiederà un’interpretazione molto sentita, che di certo Serena saprà dare. Il suo talento come attrice sia teatrale che cinematografico insieme alla sua capacità di dare un colore personale ai personaggi che interpretano, sicuramente lascerà il segno anche stavolta!

Nelle prossime settimane sapremo darvi ulteriori particolari sulla fiction La Sposa con Serena Rossi che fan e critica non vedono l’ora di poter vedere!

