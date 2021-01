“Questa è cattiveria”. Alessia Zelletta perde la pazienza: a valanga contro il GF Vip

Alessia Zelletta scatenata contro il Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la sorella dell’ex tronista fa eco alla presa di posizione di Natalia Paragoni e attacca duramente il reality show di Canale 5.

La sorella minore del gieffino non tollera le dichiarazioni del conduttore Alfonso Signorini. Attraverso una Instagram story, esprime indignazione offrendo un giudizio sferzante, senza appello:

“La porta è aperta?! Solo perché un ragazzo difende la propria donna non dando modo ad altri di parlare della loro storia d’amore…”

Alessia Zelletta è stanca di quanto riportato dalle cronache gossippare. Non tollera la morbosa attenzione social-mediatica che sta orbitando vorticosamente attorno alla coppia:

“Il gossip è altro, questa è cattiveria. Trovo tutto questo davvero raccapricciante. Si amano fatevene una ragione… Signori si nasce, non si diventa”

Un vero e proprio terrorismo del web? Così pare. La sorella di Zelletta ritiene che il clamore mediatico che ha investito Andrea e Natalia non faccia altro che incrementare la tensione travisando la realtà dei fatti.

#alessiazelletta non ci sta slle parole di #signorini che ne dite??? #GFvip pic.twitter.com/a3EGIKaCfi

Ma la sorella di Zelletta è stupida? Non ha capito un cazzo. Forse l’unico gesto da apprezzare di Signorini, dall’inizio del programma, e lei se lo legge come le pare giusto per apparire un po’ ahahah ridicola #GFvip

— F; (@fedelhappy) January 5, 2021