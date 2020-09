Elisabetta Gregoraci ha fatto le scarpe a Francesca Cipriani? Sembra che le due showgirl si siano contese la conduzione di Made in Sud, comic show di Rai Due. Lo ha spiegato la diretta interessata in un’intervista a RTL 102.5.

A distanza di dodici anni dall’esordio di Made in Sud, continuano a spuntare nuovi interessanti retroscena sui co-conduttori del programma. Oggi apprendiamo che Elisabetta Gregoraci ebbe un’agguerrita rivale ai tempi delle audizioni per il comic show di Rai Due.

Ma cosa è accaduto esattamente? I fan di Francesca Cipriani lo sapranno di sicuro: inizialmente, a condurre Made in Sud doveva esserci lei. L’ex pupa e showgirl di Colorado Cafè ha voluto svelare tutta la verità in un’intervista fiume.

Francesca Cipriani punta il dito contro Elisabetta Gregoraci: “Mi ha soffiato il lavoro”

Ai microfoni di RTL 102.5, Francesca Cipriani è stata lapidaria. La trentaseienne pugliese ha raccontato che, in origine, gli autori di Made in Sud non voleva affatto Elisabetta Gregoraci:

“Una concorrente del GF Vip 5 mi ha soffiato il lavoro. È Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in Sud nel 2012. Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita. Per fortuna ci sono state altre occasioni…”

La radicale ascesa di Made in Sud, avvenuta nel corso degli ultimi anni, ha iniziato a far gola a molte soubrette e conduttrici televisive, che hanno collezionato audizioni su audizioni per riuscire ad ottenere il ruolo di presentatrice.

Alla luce delle recenti dichiarazioni di Francesca Cipriani, come reagirà l’ex Lady Briatore? A difenderla a spada tratta ci hanno già pensato i suoi 1,2 milioni di followers. I fan della conduttrice non hanno dubbi: Elisabetta Gregoraci non ha mai sgomitato per soffiare il posto alle sue colleghe.