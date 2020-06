Io e te, l’agghiacciante confessione di Fiordaliso: “Sono stata dalla D’Urso, violentandomi”

Sincera, impulsiva, spontanea. Sono questi gli aggettivi che meglio descrivono la personalità di Marina Fiordaliso, nota ai più come Fiordaliso. Venerdì 19 giugno la brillante cantante piacentina è stata ospite di Io e te, talk pomeridiano condotto da Pierluigi Diaco.

Nell’ultima puntata del salotto televisivo di Rai Uno, Fiordaliso ha rilasciato un’intervista fiume, snocciolando non pochi dettagli inerenti alla morte di Carla Fiordaliso, madre dell’artista. La donna è deceduta dopo aver contratto il tanto temuto Coronavirus.

Alcuni mesi fa, la cantante è stata intervistata a Live – Non è la D’Urso, nota trasmissione domenicale condotta da Barbara D’Urso. In quell’occasione, la cantante si è sbottonata e ha raccontato la sua tragedia familiare, nonostante fosse profondamente turbata e provata dal lutto.

La sessantaquattrenne piacentina, che si è sforzata di impaginarsi alla perfezione per apparire nello show di Barbara D’Urso, ha testualmente dichiarato:

“Sono stata dalla D’Urso violentandomi, perché non me la sentivo di affrontare l’argomento. Non volevo andarci, ma Barbara mi ha convinta dicendomi che il pubblico doveva comprendere che con il virus non si scherza…”