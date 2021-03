Chi mette becco sulla carneficina degli Uiguri viene sabotato dal governo cinese. Ad essere osteggiata non è solo la multinazionale svedese, ma anche altre case di moda occidentali, come Burberry, Nike e Zara.

La colpa delle aziende in lista nera è stata esporre il proprio dissenso sul genocidio degli Uiguri, ancora in atto.

Marchi da eliminare, gli annunci della Cina al popolo

La popolazione più numerosa del mondo è stata invitata a boicottare i marchi rei di essersi pronuncianti sfavorevolmente su una strage annosa, quella degli Uiguri che si trovano a nord del <Pese nel territorio di Xinjang.

Dapprima l’emittente televisiva di stato Cctv ha inviato i telespettatori ad astenersi dal fare acquisti dei capi firmati H&M, che sia è macchiata anche di un altro affronto: aver rifiutato di avvalersi del cotone proveniente dalla regione macchiata di sangue. Secondo i vertici aziendali, sarebbe il prodotto dello sfruttamento del lavoro.

Quel tema su cui non si può mettere becco

Le critiche sulla questione del popolo martoriato portano a misure restrittive per chi le esprime. Nei campi di concentramento, presentati come luoghi per lo sviluppo sociale ed economico, sono morti circa un milione di persone.

Invitare la popolazione più numerosa del mondo (1,4 miliardi di persone) a comprare capi d’abbigliamento o accessori di marchi occidentali, H&M a Nike, vuol dire infierire sui colossi della moda.