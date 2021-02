La Caserma SPOILER 10 febbraio: due concorrenti sorpresi a letto insieme

Ecco tutto quello che accadrà nella terza puntata del docu-reality in onda su Rai 2, che prevede come format un rigido programma militare.

Oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, in prima serata alle 21.20 su Rai 2, andrà in onda la terza puntata del docu-reality La Caserma.

Il programma sta riscuotendo grande successo tra il pubblico e vede l’imposizione di un rigido programma militare per 15 ragazzi e 6 ragazze, d’età compresa tra i 18 e i 22 anni.

Scopriamo cosa accadrà in questo nuovo e imperdibile appuntamento del docu-reality di Rai 2!

Anticipazioni La Caserma: una coppia sorpresa a letto insieme

In questa nuova puntata de La Caserma, Martina Albertoni deciderà di rimanere all’interno del programma.

La sua permanenza, infatti, era vacillata, quando i suoi compagni l’avevano accusata di avere un atteggiamento assai svogliato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA CASERMA (@lacasermaufficialeraii)



In questo nuovo episodio, sembra proprio che avverrà qualcosa di incredibile! Due concorrenti, infatti, verranno sorpresi a letto insieme…

Potrebbe trattarsi o della coppia formata da William Lapresa ed Elena Santoro o da quella costituita da George Ciupilan e Linda Mauro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mai Dire TRASH (@mai.diretrash)

Anticipazioni La Caserma: una coppia sorpresa a letto insieme

Nella terza puntata del docu-reality di Rai 2, verranno presi alcuni provvedimenti disciplinari per delle reclute responsabili di aver trascorso una serata in totale libertà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA CASERMA (@lacasermaufficialeraii)

I giovani, dopo aver bevuto qualche bicchierino di troppo, verranno cacciati dal programma o verranno ammoniti con un richiamo piuttosto severo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA CASERMA (@lacasermaufficialeraii)

Per scoprire quali saranno le conseguenze di questo momento di leggerezza, non vi rimane che sintonizzarvi su Rai 2 oppure seguire il docu-reality sulla piattaforma RaiPlay o on demand.