La Casa Di Carta tornerà con la quinta stagione dopo il successo della quarta? Scopriamolo insieme

Scopriamo insieme se esiste il progetto di produzione della quinta stagione di una delle serie tv spagnole più amate su Netflix, La Casa Di Carta!

La Casa Di Carta 5 si farà?

Non è giunta ancora la conferma ufficiale, anche perché La Casa di Carta 4 è appena stato inserito sulla piattaforma di Netflix, ma ci sono ottime probabilità che la stagione 5 della serie spagnola si faccia.

Il produttore della serie, Jesùs Colmenar, al festival di Almeria, ha confermato vi siano i presupposti per almeno due stagioni. I fan del telefilm, quindi, dovranno aspettarsi una Parte 5 e addirittura una Parte 6.

Inoltre, il finale dell’ultimo episodio de La Casa di Carta 4 è aperto e di conseguenza, anche senza ulteriori conferme, al pubblico è chiaro che la serie tv continuerà.

Come se non bastasse, pare che ci sia in ballo anche uno spin off con protagonista Berlino. L’attore Pedro Alonso avrebbe già dato la sua approvazione al progetto.

Quando arriverà su Netflix

Secondo alcune indiscrezioni, Le riprese de La casa di carta 5 sarebbero già dovute cominciare. Tuttavia, sono state sospese per via dell’emergenza Coronavirus, molto sentita anche in Spagna.

Tra l’altro anche l’attrice della serie tv, Itziar Ituno, interprete di Raquel/Lisbona fin dalla prima stagione, ha contratto il Covid-19: le condizioni della 45enne non sono gravi, ma fino a quando non guarirà è da escludere un suo ritorno sul set.

Tenendo conto di questi imprevisti, è probabile che La casa de papel 5 non arriverà su Netflix prima dell’estate 2021. Oltre all’emergenza sanitaria, bisogna tenere presenti anche i tanti impegni degli attori sul set della serie tv, come quelli di Ursula Corbero, interprete del personaggio di Tokyo, molto richiesta ad Hollywood.