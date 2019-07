Alvaro Morte e il tumore: ‘O mi amputavano l’arto o sarei morto’: il professore de La Casa di Carta svela tutto

La casa di Carta, il bravissimo protagonista Alvaro Morte, la rinascita dopo la malattia, ecco chi è il protagonista della bellissima serie TV

Ormai è da tempo che la bellissima serie La Casa di Carta è diventata famosa in tutto il mondo. La serie TV però vede uno dei protagonisti più amati di sempre, il bravissimo attore spagnolo Alvaro Morte, rivisto qualche anno in un altra soap opera molto amata dagli Italiani, parliamo infatti de Il Segreto.

Chi è Alvaro Morte

Il protagonista de La Casa di Carta è partito veramente da zero. Dopo la partecipazione al soap opera Il segreto che lo ha regalato un bel trampolino di lancio per la sua carriera, Alvaro è riuscito a spopolare grazie alla bellissima serie TV oggi in onda su Netflix. Oggi l’attore gode di un ottima fama e di un enorme successo non solo per la sua bravura ma anche per la sua bellezza.

Il ruolo che lo ha reso cosi noto nella serie TV è stata quello del Professore. Un uomo introverso con gli occhiali e la barba incolta, ma con un grandissimo fascino. Il personaggio che interpreta è piaciuto in modo particolare al pubblico, ma chi si cela veramente dietro quella maschera di Dalì?

Alvaro Morte la vita privata

Il bellissimo attore spagnolo, è molto amato dal pubblico italiano e non solo. Il giovane protagonista de La casa di Carta, vuole tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Ma come ben sappiamo, il gossip è sempre dietro l’angolo e già in molti sanno che il bellissimo Alvaro purtroppo è impegnato con a bella stilista Blanca Clemente, da cui ha avuto 2 bellissimi gemelli e ormai stanno insieme da anni. Blanca come Alvaro è anche un’attrice e tiene a tener lontano come il marito, la sua vita privata dal gossip.

Alvaro Morte il tumore alla gamba

Prima di diventare un attore di successo, Alvaro ha dovuto affrontare un periodo molto difficile della sua vita. A quanto pare l’attore ha dovuto affrontare una situazione davvero complicata che gli ha cambiato la vita. In molte delle sue interviste, Alvaro ha parlato infatti del tumore che lo ha colpito qualche anno fa:

“Ho sofferto di un tumore a una gamba, all’inizio pensavo che sarei morto, poi che la mia gamba sarebbe stata tagliata… E non è successo niente, ma in quel momento stavo pensando: se morirò tra tre mesi, posso farlo tranquillamente? Ho rispettato le persone che mi circondano e che mi amano, sono stato fedele ai miei principi?”

Per fortuna per il bellissimo Alvaro è andato tutto bene e la paura di poter perdere a gamba è stata tanta. Oggi il Professore gode di un ottima salute e si gode il suo meritato successo.