La bambina più bella del mondo: chi è la splendida Jare Ijalana?

Ha soltanto 7 anni ed è di origini nigeriane. Bella come un angelo caduto dal cielo: scopri chi è Jare, la bambina più bella del mondo.

La bambina più bella del mondo sai chi è? Un viso angelico, due occhi penetranti incorniciati da un dolce viso innocente: scopri chi è Jare Ijalana.

Nel 2018 il mondo ha deciso che era lei la bambina dai tratti somatici più belli.

L’account Instagram che condivide con le sorelle Joba e Jomi (12 e 10 anni) riscuote un gran successo raccogliendo ogni giorno una pioggia di like e commenti.

Fa la modella sulle passerelle e per tanti fotografi mostrandosi in tutta la sua bellezza mozzafiato.

Non è l’unica bella della famiglia: ha tre stupende sorelle ma è solo Jare ad essere stata decretata la più bella del mondo.

I followers la definiscono: ‘Bellissima’, “Meravigliosa ed elegante’, ‘la più bella’.

Jare Ijalana, chi è la bambina più bella del mondo

Ha origini Nigeriane e si chiama Jare Ijalana la bambina più bella che ci sia.

Un viso angelico con due occhi che incantano, Jare è già famosissima su Instagram grazie all’account creato per lei e le sue bellissime sorelle dalla madre.

Ad oggi conta quasi 167.000 follower su Instagram e i suoi post raccolgono cascate di mi piace e commenti positivi.

In una settimana arriva a più di 60.000 like senza alcuno sforzo: difronte a cotanta genuina e innocente bellezza il mondo non può che apprezzare.

Una dolce bambina dalla pelle scura, color caffè, con capelli ricci e ribelli e degli occhi che ipnotizzano.

È già una famosa modella e sfila in molte passerelle di brand famosi: tutti la voglio per indossare abiti griffati della moda bambino.

L’hanno presto definita ‘la bambina più bella del mondo’ stupenda come un’opera d’arte.

Ogni sua foto scoppia di attrattiva e lascia senza parole. Anche la famosa fotografa nigeriana di Lagos Mofe Bamuyiwa ha avuto il piacere di farle degli scatti.

Alla sua tenera età promette bene e molti credono che potrebbe scavallare il record di Thylane Blondeau, la modella più giovane che abbia mai posato per French Vogue a soli 10 anni.

Negli scatti che Bamuyiwa le ha fatto ha colto l’essenza e la bellezza innocente ed esotica di Jare.

La fotografa ha provato a cogliere in lei tutto il suo grande potenziale: ‘Tutto quello che voglio è che tutti possano vedere il potente potenziale di Jare‘.

Una bimba bellissima simbolo di diversità proprio per la sua discendenza africana.

La attende un futuro da modella e anche le sue sorelle, Jomi e Joba non sono da meno: belle da mozzare il fiato hanno caratteristiche fisionomiche eccezionali.

Per questo motivo la mamma di queste tre splendide bambine ha deciso di aprirgli un account Instagram chiamato TheJ3Sisters.