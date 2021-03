La terza puntata del reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda stasera lunedì 22 marzo su Canale 5 alle 21.20, ecco tutti gli spoiler!

Dall’Honduras i due gruppi dei Buriños e dei Rafinados si daranno battaglia per l’immunità ed i premi ricompensa, mentre sull’Isola dei Parasites sta accadendo di tutto.

Ecco cosa accadrà durante la puntata di lunedì de L’Isola dei Famosi 2021!

L’Isola dei Famosi 2021: la terza puntata

Il reality sulle capacità di sopravvivenza dei vip-naufraghi ha preso il via per questa edizione lunedì scorso, dopo un’assenza dal palinsesto di due anni.

Ilary Blasi è tornata in pienissima forma alla guida di un reality, regalando uno show ricco di divertimento e spontaneità comprese le “gaffes” adorabili che la contraddistinguono e che la rendono amatissima dal pubblico.

Novità assoluta di questo anno saranno gli appuntamenti bisettimanali del lunedì e del giovedì, ed ecco perché stasera lunedì 22 marzo a partire dalle 21.20 andrà in onda su Canale 5 la terza puntata. Il prossimo appuntamento sarà invece giovedì 24 marzo 2021.

Questa puntata gli opinionisti saranno la completo, oltre al neo vincitore del GFVip Tommaso Zorzi e la cantante Iva Zanicchi, ci sarà anceh l’esplosiva Elettra Lamborghini, risultata negativa al tampone di controllo per il Covid che aveva contratto le scorse settimane.

Puntata del 22 marzo: chi è uscito e chi verrà eliminato

Nel corso della scorsa puntata il più votato per lasciare l’Isola è stato il Visconte Ferdinando Guglielmotti che poi convinto da Ilary aveva in un primo momento acconsentito a trasferirsi sull’isola dei “parassiti” per sperare in un successivo ripescaggio.

Dopo la puntata però il concorrente ci aveva ripensato ed aveva deciso di lasciare definitivamente il programma perché troppo “demotivato” come lui stesso ha spiegato.

Nel corso di questa terza puntata dunque la notizia verrà sicuramente annunciata ufficialmente da Ilary in studio e si proverà a capire l’impatto che questa decisione ha avuto nel resto del gruppo.

Ampio spazio ovviamente verrà dato al meccanismo delle eliminazioni e nuove nomination. Attualmente a rischio eliminazione sono e Angela Melillo ed Akash Kumar. Il modello ha già fatto molto parlare di sé nelle scorse puntate per alcuni misteri che ruotano attorno alla sua figura.

L’Isola dei Famosi: le prove ricompensa

In collegamento dall’Honduras questo anno c’è Massimiliano Rosolino che anche nella puntata di stasera si occuperà di supervisionare ed indirizzare i concorrenti durante le prove in spiaggia.

Nella puntata di lunedì 22 ci sarà una prova molto particolare. Innanzitutto a gareggiare saranno solo le donne delle due squadre ed in palio non vi sarà cibo ma qualcosa di molto allettante ugualmente. Ci sarà infatti uno scambio di concorrenti tra i gruppi dei Buriños e dei Rafinados.

Risolto il mistero del linguaggio inadeguato?

I fan della trasmissione erano rimasti basiti dalla notizia diffusa dalla pagina ufficiale del programma che annunciava un possibile provvedimento disciplinare. Ad essere sotto attacco sembrava essere uno dei concorrenti, a causa di un linguaggio definito poco consono alla trasmissione.

Nelle scorse ore c’è stato il chiarimento: ad utilizzare il linguaggio scorretto sarebbe stato una persona della produzione e non un concorrente. Provvedimento disciplinare scongiurato dunque!

Per scoprire dunque cosa altro accadrà non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per la puntata di questa sera 22 marzo de L’Isola dei Famosi 2021!