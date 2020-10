L’Allieva anticipazioni 1 novembre: Claudio e Alice sempre più distanti

Scopriamo insieme tutte le novità relative alla prossima puntata de L’Allieva, in onda domenica 1 novembre 2020 in prima serata su Rai 1.

Approfondiamo insieme le trame delle puntate che verranno trasmesse domenica 1 novembre su Rai 1, che stravolgeranno completamente la dinamica tra alcuni personaggi della serie tv.

Anticipazioni L’Allieva: Claudio e Alice sempre più distanti

L’Allieva torna a mantenere incollati i telespettatori allo schermo della televisione con un nuovo appuntamento, che andrà in onda domenica, 1 novembre 2020 su Rai 1.

Si tratta della quinta e penultima puntata delle serie tv di Rai, nella quale il pubblico avrà modo di vedere come la relazione tra Claudio e Alice si faccia sempre più complessa.

Claudio, infatti, deciderà di mantenersi a debita distanza dalla sua fidanzata, ma insieme continueranno a occuparsi di nuovi casi.

Uno dei casi che appassioneranno il pubblico sarà quello relativo al decesso di un anziano playboy, deceduto nel corso di un funerale.

Nonna Amalia si rivelerà molto importante per le indagini, mentre i personaggi di Alice e Lara affideranno la piccola Camelia a Cordelia.

Anticipazioni L’Allieva: Erika comprende la natura dei suoi sentimenti

Nel prossimo appuntamento con L’Allieva, il personaggio di Giacomo continuerà a rimanere dietro le sbarre, ma Alice è intenzionata a dimostrare la sua innocenza.

Intanto, Claudio proseguirà con il suo atteggiamento distaccato nei confronti della fidanzata.

Nel frattempo, il personaggio di Lara dovrà lavorare sulla sua prima perizia e per questo avrà bisogno del sostegno di Alice. Infine, Paolone parteciperà a un contest bandito da un talent show di cucina.

Purtroppo per lui, però, il risultato non sarà affatto positivo. Intanto Erika si renderà conto che i suoi sentimenti sono cambiati, prova qualcosa per l’uomo e per questo deciderà di allontanarsi.

Per scoprire cosa accadrà nel prossimo appuntamento de L’Allieva, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1, domenica 1 novembre 2020.