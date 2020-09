L’Allieva 3, anticipazioni: Alice scossa da un arrivo, Claudio ha un segreto

Il 27 settembre riparte L’Allieva con la terza stagione della serie tv di Rai 1, scopriamo insieme le anticipazioni

Colpi di scena tra Alice e Claudio, nuovi arrivi, concorsi e amicizie compromesse, tutto questo nel primo appuntamento de L’Allieva 3!

Alice messa a dura prova dall’arrivo di un nuovo personaggio

Finalmente sta per ripartire L’Allieva con la terza stagione dell’amatissima serie tv di Rai 1.

La prima puntata andrà in onda domenica, 27 settembre 2020, in prima serata. In base alle anticipazioni, sembra che si partirà subito con grandi emozioni.

Claudio Conforti, il personaggio interpretato da Lino Guanciale, sembra cambiato e pare sia deciso a compiere il grande passo assieme alla sua amata Alice, interpretata da Alessandra Mastronardi.

La donna ormai da specializzanda è a tutti gli effetti un medico legale ed è pronta per cambiare marcia alla sua vita. La carriera della protagonista e i sentimenti per l’uomo, però, risulteranno presto in contrasto.

A mettere in crisi la bella Alice sarà la nuova direttrice dell’Istituto legale Andrea Manes, che avrà il volto di Antonia Liskova.

Il segreto di Claudio

Nella prima puntata de L’Allieva 3, inoltre, i telespettatori a casa avranno modo di assistere all’arrivo di una nuova ‘Suprema’, Andrea Manes. Quest’ultima avrà un ruolo molto importante per Alice, poiché il suo modo di lavorare affascinerà non poco la neo-dottoressa.

Manes, a sua volta, sceglierà proprio Alice come suo braccio destro. Intanto arriveranno all’Istituto di Medicina Legale Giulia e Sandro, due nuovi specializzandi.

Alice riceverà il suo primo incarico da medico legale e dovrà lavorare sul caso di un vecchio professore di psichiatria.

Mentre Claudio e Alice inizieranno a organizzare il loro matrimonio, la Allevi capirà che il suo futuro sposo ha un segreto che tiene nascosto.

Infine, in Istituto uscirà il bando per un dottorato che prevede solo due posti: l’amicizia tra Alice, Lara e Paolone, quindi, ormai consolidata, subirà così uno scossone.