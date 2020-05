Davide Basolo, chi è e cosa fa? Per il web è lui...

Chi è l’Alchimista, il corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e donne, che, nascondendo i suoi connotati, ha scatenato la curiosità del web, sempre più alla ricerca della vera identità

Scopriamo insieme quale potrebbe essere l’identità più gettonata dell’Alchimista!

Chi è l’Alchimista

Da giorni, ormai, le ipotesi sull’identità dell’Alchimista, il corteggiatore di Giovanna Abate, stanno suscitando molto interesse tra il pubblico di Uomini e Donne.

Il corteggiatore si è presentato nello studio di Canale 5 dopo una prima conoscenza avvenuta in chat, nel corso della fase in cui la stessa Abate e Gemma Galgani hanno potuto scambiarsi dei messaggi con vari uomini misteriosi.

Dall’ingresso in studio dell’Alchimista, il web si è scatenato nella ricerca dell’identità! Secondo alcuni potrebbe trattarsi di Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, mentre secondo altri di Alessandro Graziani, ex corteggiatore della stessa Abate.

L’ipotesi Davide Basolo

Una delle identità più gettonate degli ultimi giorni è quella di Davide Basolo, originario della vallate ligure Val di Vara, che, dopo aver lavorato per due anni come commesso, si è specializzato nella professione di barman, prima a Milano e poi a Formentera.

Una delle ragioni che spinge il web a credere si possa trattare di lui è quella relativa a un tatuaggio che nasconde sotto il guanto, lo stesso che Basolo ha sulla mano.

Inoltre, i due personaggi indossano gli stessi orecchini e la stessa pettinatura. Davide, inoltre, come confermato dagli amici, sarebbe un grande appassionato della serie “La casa di Carta” e ciò spiegherebbe la scelta di indossare la maschera di Salvador Dalì.

Una conferma ancora più grande sembrerebbe arrivare dalla sua ex ragazza. La giovane, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram davvero molto eloquente, in cui scrive testualmente: