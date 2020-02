Lutto nel mondo del cinema, addio a Kirk Douglas: indimenticabile attore centenario

Addio al grande Kirk Douglas, attore centenario dai mille volti e dai tanti premi. Una perdita triste per Hollywood e non solo

Kirk Douglas è morto all’età di 103 anni, lasciando dietro di sé una grande eredità e una vita fatta di solo cinema e grandi soddisfazioni.

Chi era Kirk Douglas

Era il 9 dicembre di 103 anni fa quando nasce ad Amsterdam, cittadina di New York con il nome di Issur Danielovitch Demsky e in una famiglia di nove persone bielorusse che erano immigrate in America per vivere il sogno perfetto.

Il suo destino era già segnato tanto che quel viso accompagnato dal suo fisico statuario e alla grande capacità nella recitazione gli avrebbero fatto fare molta strada. Caratterizzato dalla sua fossetta sul mento e grande simpatia, Kirk ha sempre imposto la sua volontà e il suo estro ai registi così da rendere ogni pellicola unica nel suo genere – facendola diventare un cult del cinema hollywoodiano.

Prima di approdare al grande cinema si arruola nella Marina degli Stati Uniti nel 1941 e dopo aver servito il suo Paese torna a teatro con la sola voglia di recitare: inizia così la sua lunga carriera.

Nel 1949 conquista il suo Oscar per il pugile de Il Grande Campione arrivando ad essere uno dei più grandi attori già nella metà degli anni cinquanta. Impossibile non citare Spartacus, Orizzonti di Gloria e tantissimi altri.

La morte dell’attore centenario

È stato suo figlio, l’attore Michael Douglas, a dare la triste notizia che ha commosso tutti i fan attraverso People, pubblicato anche da TMZ:

“È con grande tristezza che annuncio ai miei fratelli che kirk ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni. per il mondo era una leggenda, un attore all’epoca d’oro di hollywood. ma per me e i miei fratelli era semplicemente papà”

Amato dalla sua famiglia, un nonno meraviglioso e un marito indimenticabile per la sua Anne.

Ciao Kirk!