Ken umano, diventato donna annuncia: “Presto sarò mamma”

Il noto personaggio, ospite spesso nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, ha confessato le sue intenzioni dopo la transizione.

Rodrigo, da Ken umano, è diventato Barbie umana, Jessica Alves. Dopo la transizione diventerà mamma? La confessione stupisce i suoi fan.

La trasformazione del Ken umano in Barbie

Rodrigo Alves, alias “il Ken umano”, è un personaggio controverso divenuto noto grazie alla partecipazione a numerose trasmissioni della televisione italiana.

Intervistato più volte da Barbara D’Urso, Rodrigo Alves ha dichiarato di aver sempre sognato di trasformarsi nel “Ken umano”. Grazie all’ausilio della chirurgia estetica, che lo ha cambiato completamente, ci è riuscito.

Successivamente, sempre ospite in una trasmissione di Canale 5, ha ammesso di non essersi mai sentito uomo e di voler iniziare la transizione per diventare donna.

Rodrigo è così diventato Jessica, sempre grazie alla medicina estetica. Da Ken si è trasformato in Barbie.



Dopo l’intervento, Alves è tornato dalla D’Urso per mostrare il risultato della sua trasformazione e per rivelare un segreto.

La Barbie umana diventerà presto mamma?

Il Ken umano è diventato una Barbie Umana e ha rivelato di avere un altro sogno nel cassetto dopo quello, appena portato a termine, della transizione.

Jessica, infatti, ha ammesso:

Vorrei tanto essere una madre e avere un figlio. Mi immagino mentre mi prendo cura di questo piccolo e sto con qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio.”

Jessica, però, non possiede ancora degli organi femminili. La sua transizione, per il momento, si sarebbe focalizzata esclusivamente sull’estetica.

Anche se li possedesse, però, non potrebbe naturalmente rimanere incinta. Probabilmente, quindi, la Barbie umana si starebbe riferendo a un’adozione o ad altre modalità di concepimento.



Non ci resta che augurarle di realizzare questo desiderio e di trovare finalmente la pace interiore, sentendosi bene con se stessa.