Katia Pedrotti atomica su Instagram, la tutina da ginnastica lascia poco spazio all’immaginazione: le curve esplosive fanno impazzire i fan.

Katia Pedrotti è tra i volti noti della Tv più amati dal pubblico italiano, al quale è nota per la sua partecipazione al Grande Fratello e a Mamma Che Riccanza.

Molto attiva su Instagram, dove vanta oltre 575mila followers, ama condividere la sua quotidianità e consigli di salute e benessere.

Di recente, l’opinionista di Barbara D’Urso ha fatto letteralmente impazzire i suoi followers con un outfit dalle sfumature bollenti. Scopriamo di più.

La tutina aderente strizza le curve

Poche ore fa la moglie di Ascanio Pacelli, ha mandato in visibilio i social con uno dei suoi ultimi post.

Katia Pedrotti ha infatti pubblicato di recente un divertentissimo video in cui balla insieme a sua figlia Matilda, nata lo scorso 2017.

Il fatto singolare delle immagini trasmesse è che mamma e figlia indossano la stessa tutina da ginnastica dalla fantasia animalier.

Ma su mamma Katia, il risultato è decisamente provocante. La tutina ginnica infatti mette in evidenza le curve mozzafiato dell’attrice 41enne, enfatizzate dalle movenze sensuali durante il balletto.

Il video fa il pieno di Like

Il corto video pubblicato dalla Pedrotti ha subito conquistato gli utenti sui social.

Oltre 19,1 mila i like e centinaia i commenti dove i followers si complimentano non solo con la sexy mamma ma anche con la figlia, oggi una bellissima adolescente:

‘Siete meravigliose. E sembra proprio ke abbiate una sintonia e una splendida complicità, ed è stupendo questo rapporto tra mamma e figlia’

ha scritto un’utente, non sono mancate però anche le critiche all’Opinionista della D’Urso, in cui vengono messe in discussione le sue capacità educative:

‘Ma insegnale a tua figlia a essere una bella persona che a essere trash e volgare c’arriva da sola guardando quello che hai fatto tu in passato’

si legge ancora tra i commenti.

Cosa fa oggi la Signora Pacelli? Come è noto, la Pedrotti insieme ad Ascanio Pacelli sono da anni lontani dai riflettori del mondo dello spettacolo.

La bella influencer dopo il Grande Fratello e qualche sporadica apparizione in Tv, ha deciso di dedicarsi alla moda, al settore benessere, bellezza e cura del corpo, oltre a fare la mamma a tempo pieno.