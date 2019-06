Kate Middleton ‘William le ha chiesto una pausa di riflessione’: il retroscena sulla favola inglese

Kate Middleton, Il Principe William le ha chiesto una pausa di riflessione: il retroscena choc sulla coppia reale

In passato, Il Principe William avrebbe chiesto una pausa di riflessione a sua moglie, ecco la punizione della duchessa.

La relazione tra il Principe William e Kate Middleton

Una delle coppie più amate della famiglia reale è sicuramente quella formata dal Principe William e Kate Middleton. La loro storia d’amore non è sempre stata rosa e fiori. Secondo quanto riportato dal sito britannico Express la loro relazione è stata piuttosto travagliata prima di convolare a nozze. I due si sono lasciati ben due volte una nel 2004 e successivamente nel 2007. In queste occasioni, la duchessa ha deciso di punire William.

Negli anni è emerso che il primogenito di Lady Diana e il Principe Carlo non aveva alcuna intenzione ad impegnarsi. Per tale motivo, Kate Middleton decise di dargli una lezione.

La pausa di riflessione e la punizione della duchessa

La rottura aveva profondamente ferito la duchessa. Durante l’ultima pausa di riflessione, durata ben dieci mesi, Kate Middleton ha preferito non rivelare alla stampa i motivi della fine della loro storia d’amore ma ha pensato di attuare un ‘piano’ per conquistare quello che poi è diventato suo marito.

La Duchessa, per scatenare la gelosia del suo ex fidanzato, decise di farsi fotografare in numerosi locali mondani con outfit da capogiro. Un piano che, come dimostra la realtà, si è rivelato geniale. Un noto fotografo, Kent Gavin, ha affermato che il Principe William dopo aver visto le foto ha capito che Kate sarebbe stata la donna della sua vita. Dopo l’ultima separazione, la coppia ha deciso di sposarsi e dalla loro relazione sono nati tre figli.