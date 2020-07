Principe Louis viziatissimo ‘Non rispetta le regole’: Kate Middleton nella bufera

Troppe regole per i piccoli di casa? Il Principe Louis pare non voglia sentirne di una in particolare. Kate Middleton nei guai

Kate Middleton e la Famiglia Reale stanno riportando la loro vita alla normalità, dopo mesi di lavoro domestico durante la pandemia da Coronavirus.

Proprio in occasione in una delle sue prime uscite pubbliche, Kate ha parlato di alcune problematiche che ha riscontrato nel rapporto genitori – figli e in particolare ha rivelato una regola che Louis è solito infrangere sempre.

Louis infrangerebbe non solo una regola sociale voluta dai Governi, ma anche un dettame del protocollo reale…

Kate Middleton, la verità sulla disubbidienza di Louis

Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, ha recentemente discusso con BBC Education sulle problematiche tra i genitori e i figli. L’iniziativa di BBC cerca di supportare gli adulti mentre navigano nelle insidie ​​della prima infanzia.

Durante l’incontro, la duchessa ha rivelato quali potrebbero essere alcune delle problematiche riscontrabili quando crescerà la prossima generazione di reali. In particolare, i suoi figli starebbero avendo difficoltà ad adattarsi al mondo post-coronavirus.

Parlando con Louise Minchin, conduttrice della BBC Breakfast, Kate ha spiegato che la natura molto affettuosa di Louis spesso ignori i requisiti di distanza sociale.

La donna ha detto:

“Louis non capisce il distanziamento sociale. Esce con la voglia di coccolare qualsiasi cosa. Soprattutto i bambini più piccoli di lui.”

Le regole reali

Se il piccolo Louis, con la sua natura, potrebbe infrangere le restrizioni di distanziamento sociale, potrebbe in realtà essere anche contro le regole reali.

I reali, infatti, tendono a stare lontani dai gesti affettuosi in pubblico, anche tra di loro. La semplice stretta di mano è il loro saluto preferito!

Nel 2009, Michelle Obama è stata molto criticata per aver abbracciato la Regina, mentre LeBron James è stato richiamato per aver messo il braccio attorno a Kate nel 2014.