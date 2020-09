Kate Middleton stupisce: taglia i capelli e cambia stile, i pantaloni costano 32 euro

La moglie del Principe William ha stupito con il suo ultimo look molto semplice, che l’ha vista indossare dei pantaloni riciclati low cost

Kate Middleton ha indossato un paio di pantaloni riciclati e ha cambiato pettinatura!

Kate Middleton paparazzata al parco

Kate Middleton si è recentemente mostrata nel corso di un evento pubblico, quello avvenuto al Battersea Park di Londra. Lì, la moglie di William ha incontrato un gruppo di genitori ed è stata immediatamente fotografata dai paparazzi.

Per l’occasione, la moglie di William ha sfoggiato un look casual e semplice: una t-shirt bianca abbinata a un paio di pantaloni rosa. Ai capelli ha dato movimento e leggerezza tagliando le punto e optando per una acconciatura boccolosa sulle punte.

Ai piedi, invece, calzava un paio di Superga bianche, tra le sue sneaker preferite. A completare il look, l’orologio d’acciaio al polso sinistro, il bracciale rigido in oro giallo a quello destro, una sottile catenina al collo e un piccolo paio di orecchini.

Ultimo, ma non meno importante, anzi, l’immancabile anello di fidanzamento, appartenuto a Lady Diana.

Nuova pettinatura e pantaloni da 32 euro

La tanta attenzione dedicata al look di Kate è dovuta anche a un piccolo particolare. I già citati pantaloni rosa che indossava il giorno dell’evento, infatti, hanno un prezzo sbalorditivo.

Sono della marca M&S, riciclati, e costano soltanto 32 euro! Un prezzo da record per una reale d’Inghilterra! Kate è molto semplice e sfoggia spesso capi low cost, che registrano il record di vendite ogni volta che la duchessa li indossa.

La moglie di William si è anche presentata con una nuova pettinatura: chioma stirata, boccoli scolpiti sulle punte e accenno di ciuffo laterale!

in molti si chiedono, quindi, se prima della fine dell’anno arriverà l’annuncio della quarta gravidanza, visto che, tutte le volte che la duchessa di Cambridge è rimasta incinta, ha cambiato qualcosa dei suoi capelli!