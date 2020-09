Kate Middleton deciderà chi sposerà Archie: il triste destino del figlio di Harry e Meghan Markle

La moglie del Principe William avrebbe potere decisionale sul futuro di Archie, nonostante il piccolo Sussex non sia più nella famiglia reale

Scopriamo insieme per quale ragione Kate Middleton potrebbe avere tutto questo potere sulla vita di Archie!

La corona mantiene il controllo sui Sussex

A causa della scelta di Meghan ed Harry di abbandonare la famiglia reale per trasferirsi a Los Angeles, pare che i rapporti tra Kate Middleton e l’ex duchessa di Sussex si siano ancor più incrinati.

Da quasi un anno i Sussex vivono negli Stati Uniti, in compagnia del piccolo Archie, che cresce a vista d’occhio. La duchessa non è tornata in Inghilterra per Natale e nemmeno per Capodanno.

I rapporti con la famiglia reale sono allentati, ma pare che la corona abbia ancora il controllo sui Sussex e sulle decisioni da prendere relativamente ad Archie.

Scopriamo come mai!

Kate Middleton stabilirà chi dovrà sposare Archie?

Come riporta il Daily Mail, nonostante Meghan ed Harry abbiano rinunciato al titolo di Altezze Reali e abbiano scelto una vita lontano dalla monarchia, non possono far vivere il piccolo Archie con la stessa libertà. O, almeno, non potranno farlo per sempre!

Archie, in futuro, non sarà così libero. E la ragione è custodita all’interno del Succession to the Crown Act del 2013.

Secondo l’importantissimo atto del Parlamento, infatti, le prime sei persone nella linea di successione al trono del Regno Unito, per sposarsi, devono chiedere il permesso al sovrano in carica.

Nel caso in cui la Regina Elisabetta II abdicasse in favore di Carlo o morisse, Archie si ritroverebbe a essere il sesto nella linea di successione al trono.

Probabile, poi, che prima che il figlio di Meghan Markle si sposi salga al trono William, facendo scalare Archie addirittura alla quinta posizione.

Per questo motivo, il piccolo Sussex, se vorrà andare a nozze con qualcuno, dovrà chiedere il permesso allo zio William e alla zia Kate Middleton.

Una legge protocollare che sicuramente fa storcere il naso a Meghan Markle, ma dalla quale non si può sottrarre in alcun modo!