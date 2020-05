‘Maleducata, cattiva!’: Charlotte rimproverata pubblicamente per il suo gesto, la figlia di Kate Middleton nella bufera

‘Maleducata, cattiva!’: Charlotte rimproverata pubblicamente per il suo gesto, la figlia di...

La piccola Charlotte è stata rimproverata aspramente per quel gesto verso i sudditi. La figlia di Kate Middleton nella bufera

La piccola Charlotte è sempre apparsa come una principessina modello, impeccabile ed educata. In questi ultimi giorni, però, la piccola reale di Inghilterra si trova al centro della bufera mediatica. È stata appellata addirittura come “irresponsabile”.

Tutto si è scatenato a seguito di alcune immagini pubblicate dalla madre Kate. Gli scatti in questione mostrano la principessa Charlotte impacchettare e consegnare alcuni sacchi di cibo in occasione del suo quinto compleanno.

Le critiche alla principessa Charlotte

In occasione della pandemia da Coronavirus, la solidarietà del posto si è mobilitata per fornire del cibo ai pensionati della loro comunità.

Nonostante il gesto da apprezzare, la giovane royal è stata aspramente criticata dai media e dagli utenti social. Il motivo? Non non aver indossato alcuna protezione durante la consegna dei pacchi.

La piccola Charlotte, infatti, maneggiava le buste in questione senza indossare i guanti. Avrebbe inoltre consegnato i cibi ai pensionati senza neppure indossare la mascherina!

Un utente di Twitter ha chiesto:

“Perché sta distribuendo cibo ai vicini senza indossare la maschera? È un’irresponsabile.”

Un altro ha aggiunto:

“Non indossa nemmeno una maschera o guanti!”

Una terza persona ha dichiarato:

“I bambini possono essere portatori del virus senza avere sintomi. Perché non indossa una maschera?”

A difesa della piccola

Oltre agli utenti indignati, però, c’è anche chi si stupisce di sentire critiche simili nei confronti della principessa Charlotte.

Il giornalista Chris Ship, ad esempio, ha dichiarato di trovare strano che gli utenti si siano indignati. Secondo lui, infatti, dalle immagini trapela palesemente che la piccola si sia limitata a lasciare il cibo fuori dalla porta, senza entrare nelle case dei pensionati e senza intrattenere il minimo contatto con loro.

Secondo il giornalista sarebbe invece utile sottolineare l’impegno di Charlotte e Louis a sostegno di coloro che sono più vulnerabili proprio nei giorni più speciali per loro, quelli dei loro compleanni.

Insomma, a volte anche un gesto di puro altruismo e di dolcezza fatto da una persona apparentemente al mondo dei ‘reali inglesi’ può apparire deformato, quasi cattivo piuttosto che caritatevole. In fondo, la piccolina voleva fare un gesto carino. Purtroppo però il web è sempre pronto a giudicare ed è cieco verso il bene, ma molto attento e scrupoloso a trovare il male e la malizia in qualsiasi cosa finisca nella sua “rete”.