Kate Middleton, i figli allontanati dalla famiglia: ‘Non possono più vederli’

Un destino, quello dei tre eredi inglesi non proprio felice e sereno. Kate Middleton non può che essere triste per la nuova regola reale

I figli di Kate Middleton e del Principe William saranno interessati da un cambiamento importante per contenere l’emergenza sanitaria.

La privazione di Boris Johnson alla famiglia di William

Kate, duchessa di Cambridge, 38 anni, e il principe William, 38 anni, saranno tra i genitori di tutto il Paese interessati dal divieto del governo di raduni di più di sei persone.

La famiglia di William conta già 5 membri: Il principe, la moglie, George, Charlotte e Louis. Ciò vuol dire che l’intera famiglia potrà entrare in contatto solo con un’altra persona alla volta.

Il primo ministro Boris Johnson introdotto una nuova regola per evitare di ricadere nel lockdown nazionale.

Si tratta della “regola del sei”, varata a seguito di un forte aumento dei casi di COVID-19 in tutto il Paese.

Il Primo Ministro ha detto:

“Voglio essere assolutamente chiaro, queste misure non sono una sorta di lockdown, il punto centrale è quello di evitarne un altro.”

I figli di Kate Middleton non vedranno i nonni contemporaneamente

Sebbene il signor Johnson non abbia confermato esattamente per quanto tempo potrebbero durare le nuove restrizioni, si prevede che rimangano in vigore per mesi, non settimane.

Ciò vuol dire che, ad esempio, i genitori di Kate, Carole, 65 anni, e Michael, 71 anni, nonni di George, Charlotte e Louis, non potranno vedere contemporaneamente la famiglia di William, perché violerebbero la regola di Johnson.

La regina, 94 anni, e il principe Filippo, 99, dovrebbero trasferirsi dal castello di Balmoral a Wood Farm la prossima settimana e potrebbero dover affrontare una situazione simile per quanto riguarda l’incontro con i loro pronipoti.