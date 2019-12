Grave Lutto per la Juve, l’addio straziante dell’ex campione bianco nero

Un lutto devastante per Antonio Cabrini calciatore e campione proprio negli anni 80. Iil giovane era il leader della squadra bianco nera in quegli anni, che furono davvero importanti per l’inizio della sua carriera. Purtroppo però Antonio è stato colpito da un lutto molto grave dove amici e parenti si sono stretti intorno al suo dolore.

Lutto per Antonio Cabrini

Brutto lutto per il campione ed ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini. Il campione qualche giorno fa infatti è stato colpito da un grave lutto, Secondo quanto riportato dal web, purtroppo il Antonio ha perso il suo papà.

Il papà di Antonio, Vittorio ormai viveva da tempo a Cremona dove praticava la sua professione di agricoltore. Era anche un uomo molto conosciuto a Cremona dove ormai viveva da tempo con sua moglie. La notizia della sua scomparsa ha colpito l’intera comunità e molti infatti si sono stretti al dolore dell’ex campione.

Antonio Cabrini e la morte del suo papà

L’uomo oltre ad essere un grande lavoratore,svolgeva tantissime iniziative benefiche proprio per aiutare moltissime associazioni presenti nel suo territorio. Il papà di Antonio secondo quanto riportato, era un uomo anche molto rispettato per il suo grande cuore nelle iniziative di volontariato. Purtroppo Vittorio ha lasciato la sua bellissima famiglia, Antonio ed Ettore un importante imprenditore conosciuto nella sua zona.

Purtroppo Vittorio ha lasciato anche sua moglie ormai rimasta sola.

I funerali dell’uomo, si sono tenuti il 2 dicembre alle ore 15.00..