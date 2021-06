Justine Mattera dimostra che se il tempo passa per tutti, tutto sta in come lo si fa passare, in uno scatto in bianco e nero tutta l’essenza di una donna.

La showgirl ha postato una foto che sconvolge i fan indossando un capo di biancheria provocante che stuzzica i maschietti. Bravo anche il fotografo, che colto l’essena di una femminilità esplosiva.

Justine Mattera da modella e cubista a icona di matura bellezza

Classe 1971 Justine Mattera, che dopo aver conseguito una laurea in letteratura italiana e inglese alla Stanford University, decide di trasferirsi a Firenze per specializzarsi in lingua e letteratura italiana.

La conquista della notorietà in Italia le viene da quella sua somiglianza con la magnifica Marilyn Monroe, per quanto non dotata delle stesse curve e in seguito anche dal look aggressivo con cui conquista i fan.

Come sempre, la showgirl mostra una forma smagliante nonostante i suoi cinquant’anni: fisico da fare invidia.

Stupisce e ammalia il suo folto e affezionatissimo pubblico. Una bellezza che è sotto gli occhi di tutti, ma anche una donna forte, sportiva che dimostra di sapere cosa vuole e cosa fare per ottenerlo.

Le tante vite di Justin

Esposto in vetrina in piazza del Duomo a Milano il suo libro biografia: “Quante vite ci stanno in 50 anni?”. Per Justine moltissime, una donna dalle molte sfaccettature, tutte sempre avvincenti.

Da nuotatrice a modella, come cantante e attrice, a influencer, triatleta e madre. Justine guarda con autoironia, le tappe che l’hanno portata a essere quella donna sorprendente di oggi.