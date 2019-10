“La carriera di Jovanotti è finita”: ecco come viene impiegato adesso il nome del cantautore

Jovanotti, la sua carriera è terminata! Ecco come viene ora utilizzato il nome di Lorenzo Cherubini da sciacalli del web.

Non è la prima volta che il nome di uno dei volti dello spettacolo viene associato alla vendita di prodotti fasulli e investimenti truffaldini, per attirare ‘polli’ pronti ad abboccare.

Come è già accaduto ad alcuni delle icone della musica, della politica e della televisione italiana, anche Jovanotti all’anagrafe Lorenzo Cherubini, è stato negli ultimi mesi volto di una grande fake news, architettata da Bitcoin Future.

Come viene strutturata la truffa

La dinamica è pressochè la stessa in tutti i casi, sui social di maggiore impatto come Facebook viene sponsorizzato un post in cui viene mostrata la foto del personaggio utilizzato come esca.

Talvolta vengono addirittura creati dei fotomontaggi nelle immagini in evidenza, in cui il personaggio in questione sembra sia protagonista di servizi per noti colossi della tv o interviste nei format di spicco.

E’ ciò che è accaduto nel corso degli ultimi mesi a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, il quale è divenuto volto della campagna di ‘Bitcoin Future’, che promette di diventare milionario in pochi mesi.

Chiaramente una truffa, molte persone disperate, cadono nelle trappole di queste multinazionali che lucrano sulle persone in difficoltà strumentalizzando icone dello spettacolo, della politica o della musica affinchè siano invogliati a fare degli investimenti, sbagliati.

Jovanotti da Barbara D’Urso ‘Diventi milionario in pochi mesi’: ma è una fake news

Ai danni del cantante de ‘l’Ombelico del mondo’ è stata costruita una falsa intervista rilasciata all’interno degli studi di Pomeriggio 5 a Barbara D’Urso. Jovanotti avrebbe spiegato come diventare milionari in 3-4 mesi sia alla portata di tutti.

Nell’articolo fake, pubblicato su una pagina internet altrettanto fasulla, che rimanda ad un sito a nome nicolealaniz .com che mostra come logo quello di ‘Caffeina Magazine’ per dare valore e credibilità a tutto il marchingegno, viene riportata l’intervista esclusiva al cantante. Viene descritta l’esperienza personale di un presunto investitore che ha cambiato la sua vita, grazie agli investimenti effettuati dopo aver provato il metodo di Jovanotti, definito da ‘Bitcoin Future’ come il terzo uomo più ricco d’Italia.

Truffe sui social, è possibile arrestarle?

Molti utenti che si sono resi conto del contenuto truffaldino dei post, hanno provato a segnalarli ai ‘Grandi capi di facebook’, ciò nonostante pare siano ancora in circolazione. Ecco quanto riportato sul social:

‘Prendiamo molto seriamente il problema degli annunci ingannevoli che violano le nostre normative e che vedono coinvolti personaggi pubblici’

e ancora:

‘Per noi è importante che gli annunci siano utili alle persone e non utilizzati per promuovere comportamenti ingannevoli o fraudolenti’

Attualmente sul caso di Jovanotti come quelli che hanno coinvolto altri ‘Vip’, sta indagando la polizia postale.