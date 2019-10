Joseph Plateau, chi è il fisico celebrato da Google con il doodle del 14 ottobre?

Chi è il doodle di Google del 14 ottobre? Scopriamo insieme la vita e le scoperte di Joseph Plateau

Il doodle di Google del 14 ottobre è Joseph Plateau, un nome che forse adesso non vi dice nulla ma che la cui scoperta ha cambiato una parte del nostro mondo.

Chi è l’icona doodle di Google?

Nasce a Bruxelles proprio oggi, 14 ottobre 1801 e lascia questo mondo nel 1883. Un fisico sin dalla nascita, considerando che frequenta l’Università per laurearsi in Scienze Matematiche e Fisiche, diventanto poi un professore di Fisica sperimentale in una delle Unversità più note di Gand.

La sua prima invenzione risale al 1832 quando da una sua intuizione costruisce uno stroboscopio pirma maniera: il fenachistoscopio.

Che cosa è? Proviamo ad immaginare due dischi, uno con finestre equidistanti create appositamente al fine che chiunque potesse guardare il secondo disco con una sequenza di immagini apparentemente statiche. Poi immaginiamo di poter ruotare entrambi i dischi ad una velocità che consente di poter assistere alla prima animazione: avete capito bene, lui ha inventato questa tecnica di illusione del movimento tanto da dare un grande contributo alla tecnica cinematografica.

Ma non ha fatto solo questo, infatti viene ricordato anche per i suoi studi sulla instabilità capillare e da il nome ad uno degli enigmi matematici sulla superficie minima.

Appassionato da certi fenomeni, decide di studiare anche la retina oculare cercando di capire cosa accade se si fissa il solo per 25 secondi, senza alcuna protezione: la sua perdita di vista successiva è sempre stata accostata a questo esperimento.

Un uomo che ha dato una svolta al cinema, animazione con una tecnica che hanno utilizzato tutti quanti e che ancora oggi conosciamo.

Google celebra oggi il suo compleanno, per dare un nome e far conoscere chi ci ha regalato questa scoperta straordinaria a 360°.