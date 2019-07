John Travolta muore il figlio ma non si arrende: ‘Ha tentato di rianimarlo invocando uno spirito’

John Travolta è stato colpito da un lutto straziante: la morte del figlio Jett. L’attore non si è mai arreso e ha fatto qualcosa si molto inquietante

Perdere un figlio è un dolore che strazia l’anima, un evento che viene definito per i genitori ‘innaturale’.

Un dolore profondo, che come tanti genitori al mondo ha colpito anche il noto attore John Travolta e sua moglie Kelly Preston, i quali hanno perso prematuramente il loro Jett all’età di 16 anni.

John Travolta: ‘Ha tentato di rianimare Jett con uno spirito’

La perdita di un figlio rende un genitore disposto a tutto, e a credere a qualsiasi cosa, infatti secondo quanto riportato dal noto tabloid britannico il ‘Daily Mail’, John Travolta avrebbe cercato di rianimare il figlio “invocando uno spirito”.

Il giovane Jett, come tutti sanno, è venuto a mancare nel 2009, nel corso di una vacanza alle Bahamas, per cause ancora non chiare. Non ci fu nulla da fare per il giovane, i paramedici nel soccorrerlo poterono constatarne solo il decesso.

A tal proposito durante il drammatico episodio, come raccontato al ‘Daily Mail’ da Sam Domingo, nuora del tenore Placido Domingo, l’attore de ‘la febbre del sabato sera’, è un adepto di Scientology, e in virtù del suo credo avrebbe praticato sull’ambulanza dei soccorsi un rituale della setta affinchè lo spirito ritornasse nel corpo del figlio.

John crede nella reincarnazione

Sam Domingo, ex adepta della setta, ha raccontato che l’attore disperato avrebbe comandato ‘Thetan’, lo spirito di Jett, a rientrare nel suo corpo dinanzi ai paramedici che avevano soccorso suo figlio:

‘Gli adepti credono che lo spirito Thetan non entri in un corpo fino alla nascita. Se perdi un bambino prima, non c’è nulla di cui preoccuparsi. È un guscio vuoto. Vale lo stesso dopo la morte. Il corpo diventa inutile. Il tuo Thetan può semplicemente uscire e impossessarsi di un nuovo corpo e riprendere da dove eri rimasto’

Poi prosegue e conclude rivelando che la moglie di John Travolta, Kelly Preston, poco dopo la morte di Jett, circa un mese e mezzo dopo, scoprì di essere in dolce attesa:

‘Visto che lei è rimasta incinta pochi mesi dopo la morte di Jett è convinta che il suo Thetan riviva nell’altro suo figlio, Benjamin, nato nel 2010’

Un pensiero dolce ma certi veri anche molto pericoloso nei confronti del figlio.