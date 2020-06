John McCook, chi è l’attore che interpreta Eric Forrester in Beautiful?

Chi è John McCook, il celebre interprete di Eric Forrester nella soap opera di successo, in Italia e nel mondo, Beautiful

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi all’attore John McCook, dall’infanzia in California alla passione per il mondo dello spettacolo, dai vari lavori fatti al debutto in televisione, dal successo con la soap opera di Beautiful, fino ad arrivare alla sua vita privata in compagnia delle vari mogli e dei figli.

Chi è John McCook

Nasce a Ventura, in California, il 20 giugno del 1944, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Fin da piccolo, coltiva la sua grande passione per il cinema e per il mondo dello spettacolo.

Prima di approdare sui vari set cinematografici, però, lavora in altri ambiti. McCook è stato anche uno dei figuranti del magico mondo di Disneyland! Il debutto come attore, invece, avviene in una produzione teatrale presso il Long Beach State College.

Nonostante abbia preso parte a numerose produzioni, il ruolo più importante dell’attore è quello di Eric Forrester, che interpreta dal lontano 1987 nella soap opera di Canale 5, Beautiful.

McCook non ha mai ripudiato il personaggio di Eric Forrester, al quale è molto affezionato. Anzi, l’attore ha ammesso che lo interpreterà a vita.

Vita privata e curiosità

L’attore è convolato a nozze per ben tre volte. Il primo matrimonio è stato con Marilyn McPherson, con cui è stato sposato dal 1962 al 1971.

Dopo il divorzio, McCook conosce la ballerina Juliet Prowse, che lo rende papà per la prima volta. Anche tra i due finisce e l’attore convola per la terza volta a nozze con l’attrice Laurette Spang nel 1980: la donna lo ha reso padre di ben tre figli.

L’attore è molto attivo sui social, in particolar modo su Instagram, dove ama condividere vari scatti della sua quotidianità. Spulciando sul suo profilo, è facile imbattersi in fotografie del set di Beautiful.