Joe Bastianich, da concorrente di Amici Celebrities a giudice di Italia’s Got Talent : carriera, moglie e figli

Joe Bastianich, da concorrente di Amici Celebrities a giudice di Italia’s Got...

Chi è Joe Bastianich? Scopriamo tutto sul temuto e preciso ristoratore, ora tra i concorrenti del talent show di Amici Celebrities

Joe Bastianich, ristoratore, sommelier e personaggio noto della tv italiana, tra i concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities. Conosciamolo meglio!

Chi è Joe Bastianich

Nasce il 17 settembre del 1968 a New York, figlio di Felice e Lidia, cuoca nata a Pola.

Sin da piccolo viene introdotto al mondo della ristorazione dai suoi genitori, che possiedono due ristoranti nel Queens, il “Buonavia” e il “Villa Seconda“.

Joe frequenta la Fordham Preparatory School, nel Bronx, prima di iscriversi al Boston College. Dopo aver concluso gli studi, lavora a Wall Street come bond trader.

Accantona questa carriera, per dedicarsi alla ristorazione. Nel 1993 convince i genitori a investire in un nuovo ristorante a Manhattan, il “Becco”, ottenendo validi risultati.

Joe apre poi il “Babbo Ristorante e Enoteca”, che riceve tre stelle dalla guida gastronomica del “New York Times”. Assieme allo chef Mario Batali, Joe apre altri sette ristoranti, tutti a New York: il “Lupa”, l'”Esca”, il “Casa Mono”, il “Bar Jamòn”, l'”Otto”, il “Del Posto” e l'”Eataly”.

A Los Angeles, Bastianich inaugura l’“Osteria Mozza” e la “Pizzeria Mozza”, mentre a Las Vegas vengono aperti il “B&B Ristorante”, l'”Enoteca San Marco” e il “Carnevino”.

Nel 2010 il “Del Posto” ha l’onore di essere il primo ristorante italiano a ricevere quattro stelle dal “New York Times”.

Sempre nel 2010, Bastianich diventa un volto televisivo grazie alla partecipazione a “Masterchef Usa” in veste di giudice. Joe viene chiamato come giurato anche dalla versione italiana di “Masterchef” dove per tanti anni diventa uno dei più temuti, con la sua frase passata alla storia “Vuoi che muoro?”

Joe è ora concorrente del talent show di canale 5 Amici Celebrities. Dal 2020 sarà invece giudice di Italia’s Got Talent.

Moglie e figli del ristoratore Bastianich

Nel 2017, le riviste di gossip avevano rivelato una liaison tra Joe e la conduttrice de Le Iene Nadia Toffa. La relazione era stata poi smentita dai due, legati solo da una profonda amicizia.

Joe Bastianich è sposato con Deanna Damiano dal 1995. La coppia ha tre figli: Olivia, Miles ed Ethan.