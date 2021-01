Jesi, si scioglie l’associazione culturale “Fondazione Colocci”

Ha chiuso dopo ben 25 anni di attività l’associazione culturale “Fondazione Colocci” di Jesi. A descrivere il dispiacere della perdita del polo della città ci ha pensato il segretario del Partito Democratico Stefano Bornigia.

“Profondo dispiacere per la chiusura della Fondazione Colocci, che nei suoi 25 anni di storia cittadina è stato strumento di alta formazione per tanti giovani e non, del nostro territorio”.