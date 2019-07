Jeremias Rodriguez traditore, Soleil dopo l’addio rompe il silenzio: ‘Scelgo di rispettare me stessa’

Jeremias Rodriguez, un traditore. Soleil Sorge rompe il silenzio dopo la rottura

La storia d’amore, tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, che per mesi ha riempito le pagine dei gossip rosa, pare sia giunta per sempre ad un punto di non ritorno.

Ad ‘annunciarlo’ la stessa Soleil Sorge, con un messaggio sui suoi social, che non lascierebbe spazio ad alcun dubbio, anche sui motivi che hanno condotto la coppia a mettere la parola fine alla loro love story.

Soleil Sorge, lo sfogo dopo l’addio a Jeremias Rodriguez

Dopo gli insistenti rumors sulla presunta crisi tra lei e Jeremias, l’ex naufraga de l’Isola dei Famosi, Soleil Sorge, ha deciso di rompere il silenzio, con alcune importanti dichiarazioni.

Soleil Sorge ultimamente ha condiviso su instagram una foto, che la ritrae in tutta la sua naturale bellezza, mentre posa su uno sfondo fatto di rocce.

La foto ha ricevuto subito tantissimi like e commenti, e tra questi, anche alcuni non inerenti allo scatto pubblicato. Una frecciatina, quella che si legge tra i messaggi rivolti all’ex corteggiatrice di ‘Uomini e donne’, che ha fatto infuriare non poco Soleil:

“Sei riuscita a far scappare anche Jere”

Dopo la ‘frecciatina’, la Sorge ha preso la palla in balzo, e spiegare a tutti la verità su lei e il fratello della showgirl argentina.

La modella italo americana, parla di un presunto tradimento, da parte di Jeremias, motivo per il quale la storia tra i due sarebbe finita:

‘Sono stanca di leggere frecciatine di odio […] Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano. Sono stata definita cose che non mi appartengono, perché scelgo di portare rispetto a me stessa e i principi umani che mi hanno insegnato’

La notizia chiaramente, non è stata ufficializzata ne smentita dai due. Ecco lo scatto pubblicato recentemente dall’ex corteggiatrice di Luca Onestini: