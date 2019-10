Jennifer Lopez irriconoscibile: viso deturpato dalle rughe, lo scatto sconvolge i fan – Foto

Jennifer Lopez irriconoscibile, lo scatto che la immortala con il viso invecchiato e deturpato dalle rughe lascia i fan di stucco

Jennifer Lopez, per i fan semplicemente J.Lo, è una delle artiste statutunitensi più apprezzate a livello mondiale.

Una vera reginetta della musica, del cinema e della moda è celebre per la sua bellezza, la quale pare non tramontare mai.

Sempre tremendamente affascinante e perfetta, nelle ultime ore è spuntata uno scatto che ha lasciato i fan di stucco. La cantante appare agli occhi dei fan irriconoscibile e visibilmente invecchiata. Scopriamo di più.

Jennifer Lopez irriconoscibile

Siamo abituati a vedere l’attrice di origine portoricana, sempre perfetta e in forma smagliante.

Nelle ultime ore però, uno scatto inedito sta facendo il giro del web, mostrandola in una condizione del tutto inedita. Dimenticate la sua pelle perfetta e il suo sorriso.

Jennifer Lopez appare nello scatto in questione irriconoscibile, non solo visibilmente stanca, quasi provata, ma anche molto invecchiata.

Jennifer Lopez, il volto profondamente segnato dall’età

La Reginetta del pop latino, oggi 50 anni, si mostra, nonostante l’età, al suo pubblico ancora in ottima forma.

L’ex giudice di American Idol, per la quale la bellezza non sembra mai sfiorire, nel corso di un recente evento è stata pizzicata sempre affascinante e seducente, ma stanca con la pelle del viso segnata profondamente dalle rughe e con le borse sotto gli occhi.

Lo scatto, diventato subito virale sul web, ha sconvolto non poco i fan. Ma bisogna essere realistici, nessuno può sfuggire ai progetti di madre natura.

Il tempo è tiranno e passa per tutti nonostante i regolari trattamenti estetici, un duro allenamento e una sana alimentazione.

Complice sicuramente di luci non appropriate al contesto, al di là del make up sfoggiato durante l’evento, ecco come come è stata paparazzata Jennifer Lopez: