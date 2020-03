Chi è Jennifer Grey, la celebre Baby Houseman protagonista di Dirty Dancing, pellicola tra amore e ballo in cui ha recitato con Patrick Swayze

Scopriamo tutti i segreti di Jennifer Grey e vediamo com’è diventata ora che ha compiuto 60 anni!

Chi è Jennifer Grey

Nasce a New York, il 26 marzo del 1960, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Successivamente studia presso la scuola privata “The Dalton School” di New York.

Esordisce nel mondo dello spettacolo quando nel 1984 prende parte al film The Cotton Club di Francis Ford Coppola. A questo segue a Alba rossa, in cui recita al fianco di Patrick Swayze, del quale non nutre particolare simpatia.

I due, però, acquistano un buon feeling quando diventano partner nel film che la rese più celebre, Dirty Dancing – Balli proibiti del 1987. Nella pellicola, la Grey interpreta Baby, giovane e ricca ragazza che impara a ballare dal ballerino Johnny, di cui s’innamora.

Tra gli altri progetti a cui ha partecipato ricordiamo Una pazza giornata di vacanza, I maledetti di Broadway, Friends, Bounce.

Chi sono il marito e i figli?

Anni fa, Jennifer Grey, assieme al suo ex fidanzato, Matthew Broderick, è stata vittima di un terribile incidente: uno scontro automobilistico in Irlanda, nel quale la sua macchina è andata a sbattere contro un’altra auto, sulla quale viaggiavano una madre e una figlia. Mentre le donne sono morte, Broderick e la Grey sono sopravvissuti.

Negli ultimi anni, la Grey torna alla ribalta per una serie di interventi di chirurgia estetica, tra cui uno di rinoplastica, che le hanno modificato parzialmente i tratti, togliendole l’aspetto dolce per il quale era stata tanto amata dal pubblico.

Oggi la donna è sposata con Clark Gregg ed è madre di Stella.

Qualche giorno fa, l’attrice ha compiuto sessant’anni in sordina, lontano dai riflettori. La donna ha scelto di non dare grandi feste né di usare i propri canali social per ringraziare i fan degli auguri.