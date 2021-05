Cannonate su cannonate contro la coppia formata da Vera Gemma e Jeda Filal. Ad aprire il fuoco, ancora una volta, è il popolo dei social che gettano ombre sull’autenticità della loro relazione.

Riflettori puntati su Jeda Filal, il ventiduenne di origini marocchine salito agli onori per la sua liaison amorosa con Vera Gemma, attrice ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. Sul giovane produttore musicale si stanno focalizzando clamorose e martellanti polemiche.

Jeda Filal, gigolò di Vera Gemma? Dal web trapelano accuse -choc

In questi ultimi mesi Jeda Filal ha acquisito popolarità sui social, al punto tale da incrementare il numero dei suoi followers di Instagram e volare in vetta alla lista dei “toyboy” più seguiti in rete. E proprio sui social, gli haters seriali hanno trovato terreno fertile per muovergli delle accuse infamanti.

Tra le insinuazioni che sono emerse in rete, spicca una nuova accusa: “Jeda è il gigolò di Vera Gemma”. Qualcuno si diverte a dipingerlo e ad associarlo al mondo dei gigolò:

“Jeda, il toyboy di Vera Gemma, quasi quasi passa per un agnellino indifeso! Invece è chiaro che sia il suo cosiddetto gigolò”

Vera Gemma appare come una sfrenata mangiatrice di uomini e i leoni da tastiera non lesinano critiche e sfottò:

“Ma veramente credete all’amore tra Jeda e Vera? Ma dai… siete ridicole, siete le stesse che poi danno della zoccoletta all’ennesima “fidanzata” ventenne di un Briatore qualsiasi. Della serie “l’uomo è viscido mentre la donna col toyboy è figa”… A me fanno pena entrambi”

Insomma, il solito trattamento che viene riservato alle coppie dello star system caratterizzate da un netto divario anagrafico.

La parola toyboy l’hanno inventata appositamente per il fidanzato di vera gemma #isola — ♤ (@gf_dario) March 18, 2021

Ma veramente credete all’amore tra Jeda e Vera? Ma dai… siete ridicole, siete le stesse che poi danno della zoccoletta all’ennesima “fidanzata” ventenne di un Briatore qualsiasi. Della serie “l’uomo è viscido mentre la donna col toyboy è figa”… A me fanno pena entrambi #isola — Ilaria Neri (@ily7687) April 12, 2021