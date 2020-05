Jasmine Carrisi ha preoccupato i fan nelle ultime ore. La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano ha pubblicato una Stories in cui ha rivelato: ‘Sto morendo’. Che cosa è successo?

Jasmine Carrisi è la figlia nata dalla relazione tra Al Bano e la showgirl Loredana Lecciso, i quali di recente hanno annunciato il loro ritorno insieme dopo una lunga pausa.

La showgirl e l’artista, in alcune recenti interviste hanno dichiarato di essersi ritrovati già prima della Pandemia e di averlo rivelato solo amici più cari.

I due attualmente stanno trascorrendo la quarantena insieme con i loro figli, Bido e la bella Jasmine.

La ragazza, appena 18enne, è molto seguita sui social, dove viene viene di continuo bersagliata dagli utenti per i suoi post talvolta ‘coloriti’ oltre che provocatori e per i suoi ‘ritocchini’ nonostante la giovane età.

Di recente ha preoccupato i suoi fan con le sue stories: ‘Sto Morendo’. Scopriamo cosa è accaduto.

Jasmine Carrisi preoccupa i fan

Con la sua ultima stories la figlia del Cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso ha preoccupato non poco i fan.

Come molti, la bella Jasmine Carrisi, non rinuncia a tenersi in forma nonostante la quarantena, concedendosi così ad estenuanti allenamenti per mantenersi tonica e bella.

Tutto rigorosamente documentato sul suo profilo social che vanta oltre 64mila follower.

Infondo come si dice: ‘Chi bella vuol apparire un pò deve soffrire’.

‘Sto morendo’ le parole dell’influencer fanno tremare i fan

Di recente secondo quanto rivelano le Stories della Ragazza ha dovuto improvvisamente interrompere il suo allenamento perchè eccessivamente affaticata dagli esercizi.

Stanca e affaticata si stende, e si scatta un selfie, dove è evidente lo sforzo di Jasmine per l’allenamento settimanale.

Ecco lo scatto di Jasmine Carrisi che ha fatto preoccupare i fan: