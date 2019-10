‘Irriconoscibile, ingrassata di 10 kg’ Jane Alexander, la foto in slip mostra il cambiamento incredibile

View this post on Instagram

Ieri ero bradiposa. Non proprio riposata, ma nemmeno quel cranky da sonno o da fame, più roba di sorriso stampato e modalità aereo on. Eppure, quando ho cominciato a fare le prove, ero piena di una strana energia, piena di felicità e di risate. Siamo un bel gruppo, lo so. E mi ritengo fortunata. Anzi, ripensandoci, io sono proprio Fortunella. Fortunella Alexander. In fondo, mi basta guardare questo 2019 per capirlo. E i miei occhi allo specchio. E mio figlio. E il mio appartamento, non perfetto, esattamente come me. Oggi le prove si fanno di mattina. Io sono già carica, e D ascolta Rapper's Delight. Happy Tuesday y'all! 📷 @danielerizziphotographer @raffaelede_degirolamo @masseriamammella #ilovepuglia #happycamper #storyofjane #mydiary #love #bebrave #behappy #beyou #legs #eraestate