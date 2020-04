Jack Savoretti, chi è il noto cantautore musicista che incanta il mondo?

Chi è Jack Savoretti, il noto cantante e musicista di origini anglo-italiane, sposato con l’attrice Jemma Powell e padre di due figli

Scopriamo insieme tutti i segreti di Jack Savoretti, dall’infanzia in Inghilterra alla formazione musicale, dalla notorietà nel mondo della discografia mondiale fino ad arrivare alla partecipazione al Festival di Sanremo e alla vita privata in compagnia della moglie Jemma Powell e dei figli.

Chi è Jack Savoretti

Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, noto come Jack Savoretti, nasce a Westminster, a Londra, il 10 ottobre del 1983, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Di origini anglo-italiane, il giovane è oggi noto nel mondo della discografia.

A Carona (Lugano), frequenta la TASIS (The American School in Svizzera), per poi spostarsi in America e infine stabilirsi nuovamente in Inghilterra. Nonostante la sua grande abilità con la chitarra, fino all’età di 16 anni non ne aveva mai toccata una.

Oggi è un cantautore apprezzato in tutto il mondo: Neil McCormick del Daily Telegraph ha descritto la sua voce come “ruvida, profonda e nostalgica”. Savoretti paragona il suo stile ad artisti del calibro di Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Serge Gainsbourg, Lucio Battisti e Fabrizio De André.

Il pubblico italiano ha avuto modo di scoprire il cantautore e musicista grazie alla sua partecipazione a Sanremo 2019, quando ha duettato con gli Ex-Otago.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni relative alla vita privata di Jack Savoretti. In base da quanto emerge da Wikipedia, il giovane sarebbe sposato con l’attrice britannica Jemma Powell. La coppia ha due figli, due bambini di nome Costance Savoretti e Winter Savoretti.

Il cantante e musicista parla fluentemente l’italiano e si dichiarerebbe molto tifoso del Genoa, tanto che il videoclip del suo brano intitolato “Home” sarebbe stato interamente girato allo stadio Luigi Ferraris di Genova, durante una partita della squadra.